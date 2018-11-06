Літак радіоелектронної розвідки Військов-повітряних сил США Boeing RC-135V з позивним BASTE41 злетів з авіабази Суда бей на острові Крит в Греції та направився в акваторії Чорного моря.

Передає УНН із посиланням на Український мілітарний портал.

"О 7:50 за київським часом літак радіоелектронної розвідки Військов-повітряних сил США Boeing RC-135V з позивним BASTE41 злетів з авіабази Суда бей на острові Крит в Греції та направився в акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні порталу у Twitter.

Станом на 8:30 він знаходиться у повітряному просторі Болгарії.

Як відзначає портал, літак направляється до узбережжя окупованого Росією Криму.