Реакция Трампа на события в Керченском проливе

10:01 26.11.2018 0 комментариев Крым

Президент США обнародовал свою реакцию на события у побережья оккупированного Крыма.

Материал, связанный с атакой российских пограничников на корабле ВМС Украины в Керченском проливе опубликовало британское издание The Guardian, сообщает Gazeta.ua.

Британский журналист Патрик Гринфилд написал материал об атаке русских на корабли украинского флота, которые пытались пройти Керченский пролив.

Автор текста отметил реакцию 45-го президента Соединенных Штатов, который на собственном аккаунте в Twitter написал сообщение о том, что:

"Европа должна заплатить свою справедливую долю для военной защиты. Европейский Союз много лет пользуется преимуществами от нас в торговле, и тогда они не соответствуют своим военным обязательствам в рамках НАТО. Вещи должны быстро меняться! ".

Стоит отметить, что реакции на момент данной публикации нет от ведомств Соединенных Штатов, в частности на аккаунте Госдепа присутствуют твиты, связанные с годовщиной терактов в индийском Мумбаи.

На твит Трампа отреагировал Ричард Хаас, президент неправительственной американской организации "Совет по международным отношениям" ( "Council on Foreign Relations"), который отметил в заметке:

"Время может быть не всегда, но этого может быть много ... Подобные заявления выглядят неудачно на фоне очередных военных акций России против Украины, сигнализирующие Путину об отсутствии реакции со разделенного Запада ".

 

 



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