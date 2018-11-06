Россия своими действиями в Азовском море доказала отсутствие интереса к поиску путей решения относительно мирного урегулирования с Украиной.

"Да, к сожалению. Эта эскалация является доказательством того, что Россия, похоже, не заинтересована в любых результатах от переговорного процесса по Украине",

- написал глава комитета немецкого Бундестага по вопросам внешней политики Норберт Реттген в Twitter, сообщает Gazeta.ua.

Сейчас он единственный немецкий политик, прокомментировал агрессию России в Азовском море.