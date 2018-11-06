В настоящее время за безопасностью в Азовском море следят беспилотные летательные аппараты.

Дроны Черноморского флота и Воздушно-космических сил Минобороны страны агрессора задействованы в этом районе «для предотвращения новых провокаций в Керченском проливе».

Бесполтники «Орлан-10» и «Форпост» оснащены новейшими оптико-электронными и радиотехническими системами. Они будут патрулировать территорию над Чёрным и Азовским морями до окончательной разрядки напряженности, сообщают «Известия» со ссылкой на военное ведомство, передает REGNUM.