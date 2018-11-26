Оккупанты открыли для гражданских судов проход по Керченскому проливу
|09:16 26.11.2018
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|Крым
Керчь-Еникальский канал в Керченском проливе открыт для движения гражданских судов, первые из них уже следуют через пролив.
Об этом сообщил, представитель оккупантов на, так называемом, предприятии «Крымские морские порты» Алексей Волков, передает Крымская ПРАВДА.
«Разрешение для движения судов по каналу дали около четырех утра», - сказал он.
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