В Министерстве иностранных дел Канады осудили захват Россией украинских кораблей в районе Керченского пролива и заявили о поддержке суверенитета Украины.

Заявление опубликовано на странице главы ведомства Христи Фриланд в Twitter, сообщает Гордон.



"Канада осуждает российскую агрессию против Украины в Керченском проливе. Мы призываем РФ к немедленной деэскалации, освобождению захваченных судов и восстановлению свободы навигации. Канада непоколебима в поддержке суверенитета Украины", – отметила она.



25 ноября Россия захватила в Черном море катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир Яны Капу", которые собирались пройти через Керченский пролив в Азовское море. По судам открывали огонь.

По данным ВМС Украины, шесть украинских военнослужащих получили ранения.

В погрануправлении ФСБ РФ по оккупированному Крыму сообщили о трех раненых. По словам начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко, всего на захваченных судах было 23 военных. Катера и буксир доставят в порт оккупированной Керчи.

26 ноября ситуацию в Азовском море обсудит Совбез ООН.



Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины заявил о поддержке предложения Военного кабинета ввести в Украине военное положение. Секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что предлагается ввести его на 60 дней. Соответствующее предложение Верховная Рада рассмотрит 26 ноября.



В МИД Украины потребовали от РФ освободить украинских военных, вернуть захваченное имущество и возместить ущерб.

