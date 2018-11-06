Канада осуждает агрессию России против Украины в Керченском проливе. Призывает освободить захваченные суда
|08:54 26.11.2018
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|Крым
В Министерстве иностранных дел Канады осудили захват Россией украинских кораблей в районе Керченского пролива и заявили о поддержке суверенитета Украины.
Заявление опубликовано на странице главы ведомства Христи Фриланд в Twitter, сообщает Гордон.
"Канада осуждает российскую агрессию против Украины в Керченском проливе. Мы призываем РФ к немедленной деэскалации, освобождению захваченных судов и восстановлению свободы навигации. Канада непоколебима в поддержке суверенитета Украины", – отметила она.
25 ноября Россия захватила в Черном море катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир Яны Капу", которые собирались пройти через Керченский пролив в Азовское море. По судам открывали огонь.
По данным ВМС Украины, шесть украинских военнослужащих получили ранения.
В погрануправлении ФСБ РФ по оккупированному Крыму сообщили о трех раненых. По словам начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко, всего на захваченных судах было 23 военных. Катера и буксир доставят в порт оккупированной Керчи.
26 ноября ситуацию в Азовском море обсудит Совбез ООН.
Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины заявил о поддержке предложения Военного кабинета ввести в Украине военное положение. Секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что предлагается ввести его на 60 дней. Соответствующее предложение Верховная Рада рассмотрит 26 ноября.
В МИД Украины потребовали от РФ освободить украинских военных, вернуть захваченное имущество и возместить ущерб.
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