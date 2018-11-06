В Польше осуждают действия РФ в Азовском море и захват украинских военных кораблей
|08:27 26.11.2018
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|Крым
"Источником" событий в Керченском проливе с захватом Россией украинских военных кораблей стало систематическое нарушение РФ основных принципов международного права, отметили в министерстве иностранных дел Польши.
Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Польши, опубликованном 25 ноября, сообщает Гордон.
В ведомстве заявили, что "источником" этих событий стало систематическое нарушение Российской Федерацией основных принципов международного права.
"После незаконной оккупации Крыма, конфликта на Донбассе, строительства Керченского моста без согласия властей в Киеве, Россия нарушила принцип свободы судоходства. Мы решительно осуждаем агрессивные действия России, мы призываем ее власти уважать международное право, а обе стороны – быть сдержанными в нынешней ситуации, которая может поставить под угрозу стабильность европейской безопасности", – говорится в заявлении.
25 ноября Россия захватила в Черном море катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир Яны Капу", которые собирались пройти через Керченский пролив в Азовское море. По судам открывали огонь. По данным ВМС Украины, шесть украинских военнослужащих получили ранения. В погрануправлении ФСБ РФ по Крыму сообщили о трех раненых. По словам начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко, всего на захваченных судах было 23 военных. Катера и буксир доставят в порт оккупированной Керчи. 26 ноября ситуацию в Азовском море обсудит Совбез ООН.
Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины заявил о поддержке предложения Военного кабинета ввести в Украине военное положение. Секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что предлагается ввести его на 60 дней. Соответствующее предложение Верховная Рада рассмотрит 26 ноября.
В МИД Украины потребовали от РФ освободить украинских военных, вернуть захваченное имущество и возместить ущерб.
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