Более 20 украинских военнослужащих попали в плен к россиянам в Керченском проливе.

Об этом в Facebook написал представитель президента Украины в Автономной республике Крым Борис Бабин, сообщает ESPRESO.TV.

«Не менее шести раненых, более двух десятков военнопленных. Прямой акт агрессии РФ, ожидаем соответствующие решения СНБО. Из-за чрезвычайных событий президент Украины Петр Порошенко безотлагательно созвал военный кабинет. Агрессор только что подтвердил захват судов и экипажей", - написал он.

Командование Военно-Морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблейроссийскими спецназовцами.



Судьба украинских военнослужащих, попавших в плен россиянам в Керченском проливе, неизвестна

Об этом сказал начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

"В настоящее время судьба украинских военнослужащих, моряков ВМС Украины, нам неизвестна, есть только информация о нескольких раненых. Связь блокируется, у нас нет информации". - сказал он.

Напомним, Петр Порошенко созвал военный кабинет на 22:00 из-за агрессии России на море.

По данным украинских военных, в воскресенье, 25 ноября, украинские корабли в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу" осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

О своих намерениях они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .

Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".

Около 6 утра пограничный корабль "Дон" в акватории Черного моря совершил таран украинского рейдового буксира , из-за чего были повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик.

В то же время ФСБ обвинила корабли ВМС Украины в "пересечении государственной границы" России .

Несмотря на противодействие россиян, украинские корабли продолжают идти в Мариуполь.

В ответ на это ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" .

Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроед призывает созвать внеочередное заседание Верховной Рады.