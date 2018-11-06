НАТО призывает к сдержанности и деэскалации в районе Керченского пролива
|07:45 26.11.2018
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|Крым
В Североатлантическом альянсе отреагировали на нападение флота России на украинские военные корабли, призвав РФ немедленно обеспечить ВМС Украины беспрепятственный доступ к портам.
Об этом на своей странице в Twitter написала пресс-секретарь Альянса Оана Лунгеску, сообщает Новое Время.
Она отметила, что НАТО внимательно следит за событиями в Керченском проливе.
"Мы поддерживаем контакты с украинскими властями. Мы призываем к сдержанности и деэскалации", - написала Лунгеску.
В ее заявлении подчеркивается, что НАТО поддерживает суверенитет Украины и ее территориальную целостность, включая ее навигационные права в ее территориальных водах.
"Мы призываем Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море согласно международному праву", - заявила она.
НАТО также осуждает милитаризацию Россией аннексированного Крыма и Азовского моря.
Ранее сообщалось, что Украина требует срочного созыва Совбеза ООН из-за ситуации в Азовском море.
Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.
В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".
После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.
Украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом.
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