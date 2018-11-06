Украина требует срочного созыва Совбеза ООН из-за ситуации в Азовском море
|07:30 26.11.2018
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|Крым
Украина обратилась с требованием немедленно созвать Совета Безопасности Организации Объединенных Наций из-за ситуации в Азовском море.
Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко в Facebook, передает Новое Время.
"Посол Украины при ООН Владимир Ельченко уже обратился к председательствующей в Совбезе стране - Китаю, с требованием немедленно созвать Совбез. Мы имеем прямую вооруженную агрессию РФ против Украины. Атакуют наш морской простор", - написала Геращенко.
О созыве экстренного заседания Совбеза ООН сообщила также бывший пресс-секретарь МИД Украины и новый посол Украины в Эстонии Марьяна Беца.
"Сегодняшние опасные происшествия в Азовском море свидетельствуют о том, что новый фронт агрессии РФ открыт. Украина призывает к экстренному заседанию Совета Безопасности ООН", - написала Беца в Twitter.
Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.
В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".
После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.
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