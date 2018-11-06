Задержанные корабли ВМС Украины отправили в оккупированную Керчь

07:01 26.11.2018 0 комментариев Крым

Три украинских корабля, захваченные в Керченском проливе, будут доставлены в Керченский порт.

Передает РИА Новости со ссылкой на сотрудника пограничного управления ФСБ России по оккупированному Крыму Антона Лозового, сообщает Новое Время.

"Все три судна задержаны. Доставляются в порт Керчь", - сказал Лозовой журналистам.

По словам сотрудника ФСБ, два катера и буксир ВМС Украины были задержаны российскими пограничниками "за неповиновение их требованиям и опасное маневрирование".

Ранее спецслужбы РФ подтвердили захват трех украинских кораблей и сообщили, что российские пограничники применили оружие против кораблей ВМС Украины Бердянск, Никополь и Яны Капу из-за якобы незаконного пересечения российской границы.

В Москве завели уголовное дело "по факту нарушения российской государственной границы". 

Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

Из-за действий РФ в Украине провели срочное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. 

Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР". 

Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник, 26 ноября.



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