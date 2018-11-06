Украина готовится ввести военное положение из-за захвата Россией кораблей военного флота

06:55 26.11.2018 0 комментариев Крым

Президент Петр Порошенко заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБОУ), что считает необходимым ввести военное положение на Украине.

Он обратился к Верховной Раде с предложением рассмотреть на внеочередном заседнии 26 ноября решение о военном положении. Порошенко заявил, что военное положение будет иметь не наступательный, а лишь оборонительный характер, сообщает Радио Свобода.

Президент Украины отметил, что введение военного положения не означает объявления войны и не предусматривает мобилизации. "Военное положение не означает нашего отказа от политико-дипломатического освобождения украинских территорий", – сказал Порошенко.​

По словам секретаря СНБОУ Александра Турчинова, военное положение предлагается ввести сроком на 60 дней.

Весь состав военно-морского флота Украины поднят по тревоге и вышел в море, –​ сообщает военный портал министерства обороны Украины. Также поднят по тревоге весь состав МВД Украины.

Украинские власти расценивают вооруженный захват Российской Федерацией кораблей ВМС ВС Украины как акт агрессии, направленный на эскалацию ситуации в акватории Азовского моря и Керченского пролива. По данным, обнародованным на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, в ходе операции российского спецназа шесть украинских военных ранены и двое из них находятся в тяжелом состоянии. По информации пресс-центра командования ВМС Украины, малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" были поражены огнём противника и потеряли ход.

В ФСБ России подтвердили, что три корабля военно-морских сил Украины были захвачены, троим раненым военным была оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет. В заявлении говорится о "незаконных действиях в территориальных водах России" и незаконном пересечении "границы России".

Европейский союз призвал Россию возобновить свободу передвижения в Керченском проливе, а также не обострять ситуацию в Азовском море.

В НАТО заявили, что полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, включая судоходство в ее собственных территориальных водах, и призвали стороны к сдержанности и деэскалации.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что "в настоящий момент нам важна не просто скоординированная позиция с нашими друзьями, не просто заявления, а четкая последовательность действий". По словам Климкина, речь идет "об агрессии на территории Украины, а также войне с Россией в нейтральных водах, поскольку этот акт агрессии был осуществлен именно в нейтральных водах".

Генеральная прокуратура совместно со Службой безопасности Украины, как заявил генпрокурор Юрий Луценко, открыли производство и проводят неотложные следственные действия относительно действий России по статье 437 Уголовного кодекса "Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны".

В Киеве на Воздухофлотском проспекте возле российского посольства собрались десятки активистов, которые возмущены действиями России в районе Керченского пролива. Члены праворадикальной организации С14 забросали здание шашками и файерами.

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала развитие конфликта:

"Разорвав Украину на части, Порошенко и вся майданная гопкомпания, как сейчас это делает Саакашвили, потом будут гастролировать по миру с лекциями о пользе демократии. В Донбассе мир уже установили. Теперь за Керченский пролив принялись. Бандиты с большой дороги. И методы бандитские: сначала провокация, затем силовое давление, а потом обвинение в агрессии".

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Украина обратится в Совет Безопасности ООН в связи с агрессией российских пограничных кораблей.

Это не нервые провокационные действия российского флота в регионе. Напряжение в Азовском море и Керченском проливе нарастает с весны этого года. В июне ВМС Украины вынуждены были провести учения с целью повысить уровень боевой готовности при возможном нападении российского флота.

 



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