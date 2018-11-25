Нове протистояння в Чорному морі між українськими та російськими прикордонниками, яке завершилося тараном корабля ВМС України, використанням вертольотів та літаків, сталося в неділю.

Артилерійські катери "Бердянськ", "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", які здійснювали перехід з Одеси до Маріуполя в Азовському морі, захоплені спецназом РФ, повідомляє Українська Правда.

О 7-й ранку два українських малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу" розпочали плановий перехід з Одеси до Маріуполя. Українські військові запевняють, що з метою забезпечення безпеки судноплавства" поінформували про цей намір заздалегідь "відповідно до міжнародних норм".

Проте їх зустріли чотири прикордонні кораблі РФ – катер типу "Соболь", ПСКР "Дон", катер типу "Мангуст", МПК "Суздалец".

Більш того – російський прикордонний корабель "Дон" пішов на таран українського рейдового буксиру. Пошкоджено головний двигун корабля, обшивку та леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик. Серед екіпажу постраждалих немає.

Як повідомив постійний представник президента України в Криму Борис Бабін, "росіянами не просто було здіснено таран буксира ВМС, що призвело до втрати ним частини керованості, але й здійснено блокування всіх кораблів групи з тим, щоб вони не могли надати допомогу буксиру. Кораблі РФ всіляко провокували судна ВМС на відкриття вогню".



Пізніше стало відомо, що близько 4-ї ранку неділі судно "Бердянськ" повідомило береговий пост прикордонної служби ФСБ Росії про намір пройти через Керченську протоку.



Українські військові наполягають, що російські диспетчери портів Керч та Кавказ у неділю зранку не відповідали на виклики кораблів українських ВМС.



Через 10 хвилин було "зафіксовано переговори диспетчера порту Керч "БЕРЕГ-23" з МПК ЧФ РФ "Суздалець" щодо виявлення кораблів Військово-Морських Сил Збройних Сил України".



Об 11:30 неділі з порту Бердянськ, назустріч кораблям, які йшли з Одеси, висунулися два українських броньованих артилерійських судна класу Гюрза.

О 12:20 українські кораблі підійшли до Керченської протоки.

У відповідь росіяни перекрили прохід цивільних суден через протоку. Росіяни начебто побоювалися провокацій, оскільки "політичні заяви вже з'явилися в деяких ЗМІ".

Російські прикордонники також заявили, що українські кораблі начебто відключили всі засоби виявлення: "Їх не видно, в центр контролю руху суден інформацію вони не надають".

О 13.12 зафіксовано захід двох ударних вертольотів Збройних сил РФ Ка-52 на бойовий курс із захопленням на супроводження бортовими системами управління зброєю катерів Військово-Морських Сил ЗС України.

Пізніше для патрулювання були підняті кілька російських бойових літаків, які базуються на півострові.

Телеканал НТВ у своєму репортажі продемонстрував, що над Кримським мостом баражувала пара штурмовиків Су-25.

О 13.42 за інформацією Керчтрафікконтролю на проході мосту перекрито рух в обидві сторони начебто у зв’язку з посадкою на мілину танкера перед мостом зі сторони Азовського моря.

О 15.30 підконтрольне Кремлю видання "Вести Крым" повідомляє, що під Керченською мостом, перекритим для руху суден, пройшло кілька російських кораблів:

"Російські буксири "притягли" до Кримського мосту суховантаж. Розгорнули його поперек фарватеру, тим самим повністю перекривши рух будь-яких суден. На рейді стоять кілька кораблів ВМФ Росії. На кілька хвилин суховантаж прибрали, під мостом, у бік Азовського моря, пройшли катери берегової охорони Росії, і суховантаж знову перекрив фарватер. Акваторію моря і протоки патрулюють російські штурмовики СУ-25".

Російські буксири розгорнули суховантаж поперек фарватеру, повністю перекривши рух суден. На рейді стоять кораблі ВМФ Росії. Акваторію моря патрулюють російські штурмовики СУ-25.

Cтаном на 18.00 українські кораблі очікують можливості перетнути Керченську протоку. Обстановка біля Керченської протоки – "складна й напружена", зараз важко спрогнозувати, скільки українським кораблям доведеться чекати.

В районі Керченського мосту перебувають вісім кораблів Росії – два судна Чорноморського флоту і шість катерів прикордонної служби ФСБ.

Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко заявив про повну бойову готовність екіпажів українських кораблів: "Наші екіпажі бронекатерів знаходяться в бойовій готовності і готові до можливої висадки (російського – ред.) десанту".

Водночас він спростував заяви Росії про те, що цьому заважає російське судно, яке нібито сіло на мілину.

"Вони діють так, як діяли в 2014 році в бухті Донузлав у Криму, коли топили свої російські кораблі, і наші кораблі не могли пройти. Станом на зараз ні з правого, ні з лівого боку ми пройти не можемо", – порівняв адмірал.

Станом на 19.00 корабельна група ВМС України почала рух на вихід з Керченської протоки. У відповідь російські кораблі та катери розпочали переслідування та в ультимативній формі вимагають зупинитися під загрозою застосування зброї.

З’явилася інформація про перекидання російського спецназу на прикордонний корабель "Дон" для спроби абордажу.

О 20.20 постійний представник президента України в Криму Борис Бабін повідомив, що на виході з Керченській протоці росіяни застосували зброю проти корабля ВМС України. На борту є поранений.

Сили ВМС ЗСУ розгортають заходи допомоги. До того росіяни погрожували застосуванням зброї під час виходу кораблів ВМС з окупованого ними ''територіального моря РФ'' біля Криму.

20.33. Катери ПС ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі Військово-Морських Сил ЗС України.

Це сталося вже після виходу з 12-мильної зони.

Пошкоджено малий броньований артилерійський катер "Бердянськ". Катер втратив хід, є поранений. Зброя застосовується на ураження.

О 21.00 стало відомо, що служби РФ затримали ДВА кораблі України. Один намагається залишити 12-ти мильну зону та рухатись до Одеси.

На 22:00 Президент Петро Порошенко збирає засідання Воєнного кабінету у зв'язку із ситуацією, що склалася у Керченській протоці та нападом на українські військові кораблі.

22.00. Стало відомо про 6 поранених членів екіпажів українських кораблів. Двоє з них перебувають у важкому стані.

"За оперативною інформацією захоплено малий броньований артилерійський катер "Бердянськ" і рейдовий буксир "Яни Капу", які буксируються. Малий броньований артилерійський катер "Нікополь" заблокований та слідує у супроводі окупантів, катер не ушкоджено. 6 українських військовослужбовців зазнали поранення", – йдеться в повідомленні.



Згодом у ФСБ підтвердили захоплення 3 українських кораблів.

22.18. Весь склад Військово-морських сил України підняли по тривозі. Всі кораблі виходять в море.



О 24.00 відбудеться засідання РНБО, на якому буде розглянутозапровадження воєнного стану.

"Воєнний кабінет констатував, що напад російських військових на кораблі ВМС є ні чим іншим як актом воєнної агресії", – сказав секретар РНБО Олександр Турчинов.

00.20. Начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що на суднах ВМС ЗСУ було 23 особи, зв'язок із ними втрачено.

"Доля моряків нам невідома, є лише інформація про 6 поранених, з них двоє тяжких. Інформація суперечлива. Зв'язок з кораблями та моряками ВМС ЗСУ після дій РФ було втрачений і він блокується. Загалом на суднах перебували 23 особи", – повідомив Муженко.

00.25. Президент Петро Порошенко запропонував Верховній Раді розглянути рішення про запровадження воєнного стану в Україні на позачерговому засіданні в понеділок 26 листопада.



Президент наголосив, що введення воєнного стану "не означає оголошення війни", що "Україна ні з ким не планує воювати", а воєнний стан запроваджується винятково для оборони. А також заявив – Україна буде й надалі дотримуватися Мінських домовленостей.

00.45. Голова Верховної Ради Андрій Парубій скликає позачергове засідання ВР на понеділок, 26 листопада 2018 року на 16:00, щоб розглянути рішення про запровадження воєнного стану.