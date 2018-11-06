Корабли Военно-морских сил (ВМС) Украины, которые начали движение на выход из Керченского пролива, были обстреляны россиянами.

Об этом сообщил в Facebook представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин, передает Гордон.



"На выходе из Керченского пролива россияне применили оружие против корабля ВМС Украины. На борту есть раненый. Силы ВМС ВСУ разворачивают меры помощи. До этого россияне угрожали применением оружия во время выхода кораблей ВМС из оккупированного ими '' территориального моря РФ'' около Крыма", – написал он.





Сегодня представители ВМС Украины сообщили, что российский пограничный сторожевой корабль (ПСКР) "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир "Яны Капу". В погранслужбе ФСБ РФ заявили, что три украинских корабля по пути к Керченскому проливу "опасно маневрируют" и не подчиняются "законным требованиям" российских властей.



Действия России по отношению к кораблям ВМС Украины Министерство иностранных дел Украины оценило как провокационные и агрессивные.

По данным ВМС Украины, российские вертолеты заходили на боевой курс с прицеливанием на украинские корабли, которые ожидают прохода через Керченский пролив.

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко сообщил, что экипажи украинских кораблей, следующих в Мариуполь, готовы к возможной высадке российского десанта.

