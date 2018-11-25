В оккупированном Крыму возбудили первое уголовное дело против крымского татарина о недоносительстве

14:25 25.11.2018 0 комментариев Крым

В оккупированном Крыму возбудили первое уголовное дело по статье о несообщении о преступлении (ст. 205.6 УК РФ).

Об этом во время заседания правозащитной организации «Крымская солидарность» заявил адвокат Эмиль Курбединов, сообщает Новая Газета.

«Первое уголовное дело такого рода в Крыму возбуждено против крымского татарина за недоносительство в отношении брата своей жены, который якобы находится и воюет в Сирии. У обвиняемого по делу несколько раз проводили обыск, его допрашивали, дело возбуждено ФСБ совсем недавно, мы еще не знаем какая доказательная база в деле», — рассказал адвокат, обещавший предать гласности обстоятельства дела после того, как оно поступит в суд.

«Сама статья возмутительна, с ее помощью пытаются оказывать давление на людей. И это очень плохая тенденция, что такой "пробный шар" появился в Крыму. То есть человека заставляют быть доносчиком обо всем, что видит. Если у тебя есть подозрение в отношение соседа или даже родственника, ты должен побежать в ФСБ и рассказать, иначе — уголовная статья», — отметил Курбединов.

По словам адвоката Лили Гемеджи, первые обыски по делу прошли в мае 2016 года, в ходе которых была изъята техника. Защита в рамках следствия подала ряд ходатайств о проверке действительности переписки, которая легла в основу обвинения, однако все они были отклонены следствием. К весне 2019 года, по мнению Гемеджи, дело поступит в суд.

Статья 205.6 «Несообщение о преступлении» появилась в Уголовном кодексе летом 2016 года в рамках так называемого «пакета Яровой» — набора законов, предложенного депутатом Госдумы Ириной Яровой. Статья предполагает ответственность за несообщение о преступлении террористической направленности. Наказание предусматривает штраф до 100 тысяч рублей или лишение свободы сроком до года.

 



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