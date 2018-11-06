В Азовському морі прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України

09:45 25.11.2018 0 комментариев Крым

Прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України.

Сьогодні, 25 листопада, кораблі Військово-Морських Сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдового буксиру "Яни Капу" здійснювали плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполь Азовського моря, повідомляє прес-центр Командування ВМС ЗС України.

Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Проте, всупереч Конвенції ООН з морського права та Договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки, прикордонні кораблі РФ - прикордонні катери типу “Соболь”, пскр “Дон”, катери типу “Мангуст”, мпк “Суздалец” здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України.

Прикордонний корабель “Дон” здійснив таран нашого рейдового буксиру, в результаті якого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку та леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик.

Диспетчерська служба окупантів відмовляється забезпечити право свободи судноплавства, гарантоване міжнародними угодами. 

Отже, РФ в черговий раз продемонструвала свою агресивну сутність та повне нехтування нормами міжнародного права.

Кораблі ВМС ЗС України продовжують виконання завдань із дотриманням усіх норм міжнародного права.

Всі незаконні дії фіксуються екіпажами кораблів і Командуванням Військово-Морських Сил ЗС України та будуть передані компетентним міжнародним органам.

 



Ещё на эту тему:

11:25 23.11.2018
В оккупированном Крыму учились наносить удары "по кораблям противника"
11:01 23.11.2018
На учениях в Азовском море украинские военные отработали обстрел вражеских кораблей из РСЗО Ураган / Видео
09:48 23.11.2018
В связи с приездом Путина РФ закрыло всю прибрежную зону ЮБК / Карта
16:41 22.11.2018
На новую взлетную полосу аэродрома Бельбек первым сел самолет военно-транспортной авиации
12:37 22.11.2018
Оккупанты вывели на учения доставшееся от Императорского флота единственного спасателя подводных лодок
10:16 22.11.2018
Підрозділи Військово-Морських Сил України провели бойові стрільби в Азовському морі
07:21 21.11.2018
Систему диспетчерской службы захваченного оккупантами аэродрома Бельбек тестируют истребители страны агрессора
19:01 20.11.2018
Осужденный за дезертирство из украинской армии в Крыму военный обжаловал приговор
17:04 20.11.2018
Фрегаты Черноморского флота РФ отражали «атаку авиации» в Средиземном море
15:37 20.11.2018
Подразделения ПВО оккупантов отработали в Крыму смену стартовых позиций
14:42 20.11.2018
Оккупанты отработали "обеспечение безопасности судоходства"
14:04 19.11.2018
Россия в Черном море начала испытания нового корабля с "Калибрами"
Новости
Азербайджан Азербайджан
15:22 23.11.2018
SOCAR выиграла крупный тендер в Турции
10:50 19.11.2018
В Азербайджане задержали лидера оппозиционного Народного фронта
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
Все новости страны
Армения Армения
13:09 23.11.2018
Назначен новый постпред Армении в ОДКБ
13:03 22.11.2018
Сегодня миссия от СНГ начнет наблюдать за выборами в парламент Армении
10:01 19.11.2018
В Армении армией РФ проведен показательный «бой в городе» с учетом сирийского боевого опыта
17:51 14.11.2018
В Армении завели уголовное дело за неуплату налогов "дочкой" Газпрома
Все новости страны
Болгария Болгария
14:15 23.11.2018
В мае 2019 года Болгария войдёт в Шенген по воздуху
11:51 22.11.2018
Выбранный Газпромом маршрут поставок газа по Турецкому потоку пройдет через Болгарию
13:48 20.11.2018
Европейские "друзья Путина" провели съезд в Болгарии / Фото
17:22 19.11.2018
В Болгарии рост цен вызвал массовые протесты
Все новости страны
Греция Греция
11:20 21.11.2018
У берегов Греции горит турецкое грузовое судно
13:40 19.11.2018
Адвокат заявила о грубых нарушениях прав российского хакера в Верховном суде Греции
19:10 14.11.2018
В Греции чиновники вышли на протест из-за низких зарплат
12:04 13.11.2018
К дому заместителя прокурора Верховного суда Греции подложили бомбу
Все новости страны
Грузия Грузия
19:56 23.11.2018
Депутаты Европарламента требуют ответов от «Грузинской мечты»
08:55 23.11.2018
У грузинской диаспоры наблюдается растущий интерес к выборам президента Грузии
17:53 22.11.2018
В Грузии перед президентскими выборами Совет безопасности подчинили премьеру
11:05 22.11.2018
"Финиш в рукопашную" так оценили ситуацию перед вторым туром президентских выборов в Грузии
Все новости страны
Молдова Молдова
19:11 23.11.2018
Парламент Молдовы разрешил агитацию в день выборов
09:41 23.11.2018
Соглашения между Молдовой и Румынией: смешанные пограничные группы, отмена роуминга и военные учения
15:54 22.11.2018
Президент Молдовы перед депутатами РФ превратился в защитника оккупационных войск и русского языка
08:45 21.11.2018
Президент Нацбанка Молдовы подал в отставку
Все новости страны
Россия Россия
20:25 23.11.2018
Шесть боевых ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" поступили на вооружение ЮВО страны агрессора / Фото
18:03 23.11.2018
Винищувачі НАТО перехопили 4 російських літака над Балтійським морем
11:51 23.11.2018
Ремонт "Адмирала Кузнецова" подорожал еще на 70 млн рублей после ЧП с плавучим доком
10:10 23.11.2018
Создание в РФ тюрем для осужденных за экстремизм и терроризм, существенно ухудшит положение украинских политзаключенных
Все новости страны
Румыния Румыния
16:42 20.11.2018
Президент Румынии не утвердил кандидатуры двух новых министров
07:39 20.11.2018
Министр обороны Румынии подал в отставку
07:59 19.11.2018
В Румынии нашли похищенную в Нидерландах картину Пикассо / Фото
15:48 16.11.2018
Румыния откроет в Украине еще одно консульство
Все новости страны
Турция Турция
16:25 23.11.2018
Убийство российского дипломата объявили провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям
19:07 22.11.2018
Турция заявила о "политических препятствиях" на пути к членству в ЕС
08:21 22.11.2018
Армия США разместит наблюдательные посты на границе Сирии и Турции
19:29 21.11.2018
Газова дружба Туреччини з Росією може вибухнути
Все новости страны
Украина Украина
09:45 25.11.2018
В Азовському морі прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України
20:59 23.11.2018
"Нафтогаз" засчитал переплату за транзит газа в октябре в счет погашения долгов "Газпрома"
20:40 23.11.2018
"В'язниця у в'язниці": захисник розповів про умови утримання Сущенка
20:10 23.11.2018
Фахівцям поки не вдається зрушити баржу з цигарками у Чорному морі
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс