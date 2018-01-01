"Нафтогаз" засчитал переплату за транзит газа в октябре в счет погашения долгов "Газпрома"
|20:59 23.11.2018
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|Украина
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" засчитала 3,8 млн долларов переплаты за транзит в октябре в погашение пени "Газпрома" по задолженности, определенной Стокгольмским арбитражем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение НАК.
Сообщается, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" заявление о зачете переплаты за транзит газа в октябре в сумме 3,8 млн долларов в счет погашения пени на задолженность согласно арбитражному решению. До этого НАК уже зачислил в счет погашение пени 18,3 млн долларов переплаты за услуги транзита. Таким образом, общая сумма зачислений превысила 22 млн долларов.
Также сообщается, что из-за отказа выполнять решение Стокгольмского арбитража "Нафтогаз" и в дальнейшем будет зачислять переплаты за транзит на погашение пени.
Напомним, ранее сообщалось, что "Нафтогаз" уверен в получении 2,6 млрд долларов от "Газпрома".
"Мы выиграем новый арбитраж. Наши исковые требования уже превышают 12 млрд долларов", - отметили в компании.
Глава правления НАК Андрей Коболев заявлял, что Украина может рассчитывать на выплату выигранных в арбитраже средств в 2019 году.
Напомним, в Армении возбуждено уголовное дело против ЗАО "Газпром Армения", которая принадлежит российскому Газпрому. Фирму подозревают в неуплате налогов в особо крупных размерах.
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