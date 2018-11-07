"В'язниця у в'язниці": захисник розповів про умови утримання Сущенка

20:40 23.11.2018 0 комментариев Украина

Український журналіст Роман Сущенко перебуває у колонії в безпечному місці, його здоров'я - у задовільному стані.

Про це повідомив його громадський захисник Марк Фейгін у Twitter, передає  УНН.

За його словами, Сущенка відвідав адвокат, який передав привіт від ув’язненого українця і розповів про його стан здоров’я і умови утримання.

“Адвокат передає від Сущенка всім привіт, дякує українцям за орден, яким його нагородили. Зі здоров’ям у Романа більш-менш в порядку. Чекає вирішення питання про обмін”, — повідомив Фейгін.

Він розповів, що Сущенко сидить у сусідній камері з українцем Валентином Виговським, якого засудили на 11 років за нібито економічний і військовий шпіонаж в авіакосмічній галузі РФ.

“Роман Сущенко після етапування в колонію перебуває в безпечному місці, тобто в’язниця у в’язниці. Для його безпеки. Сидить в сусідній камері з українцем Виговським”, — написав захисник.

Сам Фейгін до Сущенка не потрапив, а питання щодо його відвідування українця вирішуватиметься в грудні.

“Питання про мій допуск до Романа Сущенка буде вирішуватися в грудні. Начальник ВК-11 не знає, що робити з ч.4 ст.89 ДВК з моїм допуском як „іншої особи“. Будуть консультуватися з керівництвом ФСВП”, — повідомив він.

Як повідомляв УНН, 23 листопада захисник Марк Фейгін приїхав до виправної колонії до українського журналіста Романа Сущенка.

Нагадаємо, 7 листопада стало відомо, що українського журналіста Романа Сущенка, який був незаконно засуджений в Росії, етапували до виправної колонії в Кіровській області (м.Кірово-Чепецьк, с.Утробіно).

Українця Романа Сущенка, утримуваного в російській в'язниці, остаточно засудили в Росії до 12 років колонії суворого режиму.

Український журналіст Роман Сущенко був затриманий в Москві 30 вересня 2016 року. ФСБ Росії звинуватила Сущенко в шпигунстві і роботі на українську розвідку.

У Міноборони заяви ФСБ РФ про приналежність журналіста до підрозділу Головного управління розвідки МОУ назвали черговою провокацією. Сам він своєї провини не визнає.



Ещё на эту тему:

16:50 23.11.2018
У Страсбурзі стартував Тиждень українського кіно, присвячений Сенцову
07:29 23.11.2018
США закликали Росію звільнити Сущенка і Сенцова
21:31 21.11.2018
Оккупанты не перестают уверять что с Сенцовым все в порядке
07:01 20.11.2018
Захист Балуха подав прохання про його дострокове звільнення
18:29 19.11.2018
Французский кинорежиссер отказался ехать в Россию из-за "дела" Сенцова
07:28 19.11.2018
В России прошли одиночные пикеты в поддержку крымских татар / Фото
09:29 16.11.2018
Матери политзаключенного Гриба разрешили второе за 15 месяцев свидание
20:59 15.11.2018
Британский драматург обратился к Сенцову в Международный день заключенного писателя
19:27 15.11.2018
В "крымской резолюции" ООН будут впервые перечислены имена узников Кремля
07:01 15.11.2018
Незаконно засудженому в Росії українському режисеру Олегу Сенцову присудили міжнародну премію у Словенії
07:20 14.11.2018
Крымскотатарский правозащитник и активист Юнус Машарипов приговорен подконтрольным РФ судом к четырем годам колонии
20:42 13.11.2018
Точной информации о состоянии здоровья Сенцова нет - украинский омбудсмен
Новости
Азербайджан Азербайджан
15:22 23.11.2018
SOCAR выиграла крупный тендер в Турции
10:50 19.11.2018
В Азербайджане задержали лидера оппозиционного Народного фронта
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
Все новости страны
Армения Армения
13:09 23.11.2018
Назначен новый постпред Армении в ОДКБ
13:03 22.11.2018
Сегодня миссия от СНГ начнет наблюдать за выборами в парламент Армении
10:01 19.11.2018
В Армении армией РФ проведен показательный «бой в городе» с учетом сирийского боевого опыта
17:51 14.11.2018
В Армении завели уголовное дело за неуплату налогов "дочкой" Газпрома
Все новости страны
Болгария Болгария
14:15 23.11.2018
В мае 2019 года Болгария войдёт в Шенген по воздуху
11:51 22.11.2018
Выбранный Газпромом маршрут поставок газа по Турецкому потоку пройдет через Болгарию
13:48 20.11.2018
Европейские "друзья Путина" провели съезд в Болгарии / Фото
17:22 19.11.2018
В Болгарии рост цен вызвал массовые протесты
Все новости страны
Греция Греция
11:20 21.11.2018
У берегов Греции горит турецкое грузовое судно
13:40 19.11.2018
Адвокат заявила о грубых нарушениях прав российского хакера в Верховном суде Греции
19:10 14.11.2018
В Греции чиновники вышли на протест из-за низких зарплат
12:04 13.11.2018
К дому заместителя прокурора Верховного суда Греции подложили бомбу
Все новости страны
Грузия Грузия
19:56 23.11.2018
Депутаты Европарламента требуют ответов от «Грузинской мечты»
08:55 23.11.2018
У грузинской диаспоры наблюдается растущий интерес к выборам президента Грузии
17:53 22.11.2018
В Грузии перед президентскими выборами Совет безопасности подчинили премьеру
11:05 22.11.2018
"Финиш в рукопашную" так оценили ситуацию перед вторым туром президентских выборов в Грузии
Все новости страны
Молдова Молдова
19:11 23.11.2018
Парламент Молдовы разрешил агитацию в день выборов
09:41 23.11.2018
Соглашения между Молдовой и Румынией: смешанные пограничные группы, отмена роуминга и военные учения
15:54 22.11.2018
Президент Молдовы перед депутатами РФ превратился в защитника оккупационных войск и русского языка
08:45 21.11.2018
Президент Нацбанка Молдовы подал в отставку
Все новости страны
Россия Россия
20:25 23.11.2018
Шесть боевых ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" поступили на вооружение ЮВО страны агрессора / Фото
18:03 23.11.2018
Винищувачі НАТО перехопили 4 російських літака над Балтійським морем
11:51 23.11.2018
Ремонт "Адмирала Кузнецова" подорожал еще на 70 млн рублей после ЧП с плавучим доком
10:10 23.11.2018
Создание в РФ тюрем для осужденных за экстремизм и терроризм, существенно ухудшит положение украинских политзаключенных
Все новости страны
Румыния Румыния
16:42 20.11.2018
Президент Румынии не утвердил кандидатуры двух новых министров
07:39 20.11.2018
Министр обороны Румынии подал в отставку
07:59 19.11.2018
В Румынии нашли похищенную в Нидерландах картину Пикассо / Фото
15:48 16.11.2018
Румыния откроет в Украине еще одно консульство
Все новости страны
Турция Турция
16:25 23.11.2018
Убийство российского дипломата объявили провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям
19:07 22.11.2018
Турция заявила о "политических препятствиях" на пути к членству в ЕС
08:21 22.11.2018
Армия США разместит наблюдательные посты на границе Сирии и Турции
19:29 21.11.2018
Газова дружба Туреччини з Росією може вибухнути
Все новости страны
Украина Украина
20:59 23.11.2018
"Нафтогаз" засчитал переплату за транзит газа в октябре в счет погашения долгов "Газпрома"
20:40 23.11.2018
"В'язниця у в'язниці": захисник розповів про умови утримання Сущенка
20:10 23.11.2018
Фахівцям поки не вдається зрушити баржу з цигарками у Чорному морі
19:36 23.11.2018
Суд по делу капитана судна "Норд" перенесли на декабрь
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс