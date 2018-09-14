Шесть боевых ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" поступили на вооружение ЮВО страны агрессора / Фото
|20:25 23.11.2018
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|Россия
Армейская авиация Южного военного округа (ЮВО) пополнилась шестью новыми боевыми ударными вертолетами Ка-52 «Аллигатор».
Новые машины поступили в соответствии с планом переоснащения войск, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Машины поступили на вооружение в соединение и воинскую часть, дислоцированные в Краснодарском крае и Ростовской области.
С завода-изготовителя на аэродромы базирования вертолеты были доставлены самолетами военно-транспортной авиации в разобранном виде. На военных аэродромах в ближайшее время будет произведена b[ окончательная сборка.
Весь летный и инженерно-технический состав частей прошел переобучение в Центре боевой подготовки и переучивания летного состава армейской авиации Минобороны России и готов к эксплуатации вертолетов.
С началом нового учебного года личный состав эскадрилий приступит к выполнению полетных заданий на Ка-52, говорится в сообщении пресс-службы.
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