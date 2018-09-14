Армейская авиация Южного военного округа (ЮВО) пополнилась шестью новыми боевыми ударными вертолетами Ка-52 «Аллигатор».

Новые машины поступили в соответствии с планом переоснащения войск, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Машины поступили на вооружение в соединение и воинскую часть, дислоцированные в Краснодарском крае и Ростовской области.

С завода-изготовителя на аэродромы базирования вертолеты были доставлены самолетами военно-транспортной авиации в разобранном виде. На военных аэродромах в ближайшее время будет произведена b[ окончательная сборка.

Весь летный и инженерно-технический состав частей прошел переобучение в Центре боевой подготовки и переучивания летного состава армейской авиации Минобороны России и готов к эксплуатации вертолетов.

С началом нового учебного года личный состав эскадрилий приступит к выполнению полетных заданий на Ка-52, говорится в сообщении пресс-службы.



Фото пресс-служба МО РФ.