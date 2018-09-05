Фахівцям поки не вдається зрушити баржу з цигарками у Чорному морі
|20:10 23.11.2018
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|Украина
У Чорному морі фахівцям поки не вдається зрушити з мілини пошкоджену баржу буксиру "Паралель" з контрабандними сигаретами.
Про це УНН повідомили у Державній прикордонній службі України.
"Ситуація станом на сьогодні залишається такою, як і була", - сказали у ДПСУ.
Нагадаємо, у Чорному морі фахівці розпочали роботи зі зняття з мілини баржі із контрабандними цигарками.
У ДПСУ заявили, що судно здійснювало внутрішній рейс із Голої Пристані до Скадовська, тому не потребувало митно-прикордонного оформлення вантажу.
Нагадаємо, на баржі були знайдені пачки цигарок іноземного походження Marshal, Ashima, Stix.
У ДПСУ заявили, що судно здійснювало внутрішній рейс із Голої Пристані до Скадовська, тому не потребувало митно-прикордонного оформлення вантажу.
Управління СБУ Одеської області почало досудове розслідування за ч.2 ст.201 КК України.
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