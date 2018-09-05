У Чорному морі фахівцям поки не вдається зрушити з мілини пошкоджену баржу буксиру "Паралель" з контрабандними сигаретами.

Про це УНН повідомили у Державній прикордонній службі України.

"Ситуація станом на сьогодні залишається такою, як і була", - сказали у ДПСУ.



Нагадаємо, у Чорному морі фахівці розпочали роботи зі зняття з мілини баржі із контрабандними цигарками.

У ДПСУ заявили, що судно здійснювало внутрішній рейс із Голої Пристані до Скадовська, тому не потребувало митно-прикордонного оформлення вантажу.

Нагадаємо, на баржі були знайдені пачки цигарок іноземного походження Marshal, Ashima, Stix.

У ДПСУ заявили, що судно здійснювало внутрішній рейс із Голої Пристані до Скадовська, тому не потребувало митно-прикордонного оформлення вантажу.

Управління СБУ Одеської області почало досудове розслідування за ч.2 ст.201 КК України.