Фахівцям поки не вдається зрушити баржу з цигарками у Чорному морі

20:10 23.11.2018 0 комментариев Украина

У Чорному морі фахівцям поки не вдається зрушити з мілини пошкоджену баржу буксиру "Паралель" з контрабандними сигаретами.

Про це УНН повідомили у Державній прикордонній службі України.

"Ситуація станом на сьогодні залишається такою, як і була", - сказали у ДПСУ.

Нагадаємо, у Чорному морі фахівці розпочали роботи зі зняття з мілини баржі із контрабандними цигарками.

У ДПСУ заявили, що судно здійснювало внутрішній рейс із Голої Пристані до Скадовська, тому не потребувало митно-прикордонного оформлення вантажу.

Нагадаємо, на баржі були знайдені пачки цигарок іноземного походження Marshal, Ashima, Stix.

У ДПСУ заявили, що судно здійснювало внутрішній рейс із Голої Пристані до Скадовська, тому не потребувало митно-прикордонного оформлення вантажу.

Управління СБУ Одеської області почало досудове розслідування за ч.2 ст.201 КК України.



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