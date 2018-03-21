Депутаты Европарламента требуют ответов от «Грузинской мечты»

19:56 23.11.2018 0 комментариев Грузия

Вопрос печатания поддельных удостоверений личности к выборам является одной из наиболее острых тем, по которой влиятельные политики требуют конкретного ответа от власти "Грузинской мечты".

Выступление, и пояснение первого дипломата страны в комитете по внешним делам не убедило часть депутатов Европарламента, что власть Грузии не готовится к воздействию на результаты выборов, пишет Грузия Online.

По-прежнему в повестке дня еще один острый вопрос - тема обнуления кредитов, анонсированная премьером, которое в Брюсселе прямо увязывают с политикой. Депутаты Европарламента заявляют, что правящая команда должна дать четкие ответы на все вопросы. Одним из проблемных вопросов остается дата второго тура президентских выборов, 28 ноября, среда. 

Депутаты Европарламента активно наблюдают за политическими вопросами в Грузии.

"Мы со стороны Европарламента выдвинули некоторые вопросы. Разумеется, избирательная кампания является для нас главным вопросом беспокойства. Нас несколько удивила дата второго тура выборов. Она должна соответствовать действующему в Грузии "Избирательному закону". Многие из нас выдвинули вопрос списания банковских долгов. 600 000 это очень большая цифра. Мы не люди, недавно пришедшие в политику. Знаем как взаимосвязаны частный сектор, государственный сектор, и политика. Должен признаться, нам это не смогут продать. Заявление сделал премьер-министр, и это уже политическое заявление. Премьер-министр должен комментировать решения частных компаний? Нет. 

Если взять время объявления решения, наверное, оно тоже не с неба свалилось. К сожалению, это уже стало частью кампании, и меня беспокоит то, что это может повлиять на мнение людей. Люди думают исходя из собственного кармана. Поэтому мы видим риск, стоящий сожаления, что это может негативно повлиять на политическую кампанию, которая должна быть свободной от любого влияния, в том числе от влияния правительства. 

Когда неправительственные или конкретные люди выступают с таким сильным аргументом о печатании фальшивых удостоверений, первым делом это является нарушением данных, и порождает множество вопросов о соглашении либерализации виз. Регистрация населения и граждан была одним из главных требований, и условий для вашей страны. Выдвигая эти вопросы, Грузия оказалась под пристальным наблюдением Еврокомиссии. Я отметил, что у меня нет доказательств, но это серьезное обвинение, и следует доказать реальными фактами и аргументами. Я бы предупредил политические силы и индивидуальных лиц, не бросать все в политический огонь, поскольку дело касается репутации Грузии. Это оставит свой след после выборов"- заявил член Европарламента Петрас Аустревичюс.



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