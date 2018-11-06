Сегодня, 23 ноября, Оболонский райсуд Киева перенес заседание по делу капитана судна "Норд" Владимира Горбенко, обвиняемого в совершении незаконного рыбного промысла и нарушении порядка въезда/выезда с временно оккупированной территории Украины.

Заседание перенесли на 7 декабря в связи с тем, что обвиняемый и его адвокат не явились на судебное заседание.

Как сообщалось, 12 ноября Оболонский райсуд Киева перенес на 23 ноября заседание по делу Горбенко из-за болезни судьи.

25 марта украинские пограничники задержали в акватории Азовского моря рыболовецкое судно "Норд" из Крыма под флагом России.

Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту выхода судна "Норд" из закрытого Киевом порта аннексированной Керчи, а 30 марта украинский суд арестовал крымское судно.

Позже сообщалось, что в Украине завершено досудебное расследование в уголовном производстве по делу капитана крымского судна "Норд" Владимира Горбенко.

Капитана судна обвиняют по статье "Нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны" Уголовного кодекса Украины.

Позже капитану было сообщено о подозрении в незаконном занятии рыбным добывающим промыслом.

