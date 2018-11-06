Суд по делу капитана судна "Норд" перенесли на декабрь

19:36 23.11.2018 0 комментариев Крым

Сегодня, 23 ноября, Оболонский райсуд Киева перенес заседание по делу капитана судна "Норд" Владимира Горбенко, обвиняемого в совершении незаконного рыбного промысла и нарушении порядка въезда/выезда с временно оккупированной территории Украины.

Заседание перенесли на 7 декабря в связи с тем, что обвиняемый и его адвокат не явились на судебное заседание.

Как сообщалось, 12 ноября Оболонский райсуд Киева перенес на 23 ноября заседание по делу Горбенко из-за болезни судьи.

25 марта украинские пограничники задержали в акватории Азовского моря рыболовецкое судно "Норд" из Крыма под флагом России.

Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту выхода судна "Норд" из закрытого Киевом порта аннексированной Керчи, а 30 марта украинский суд арестовал крымское судно.

Позже сообщалось, что в Украине завершено досудебное расследование в уголовном производстве по делу капитана крымского судна "Норд" Владимира Горбенко.

Капитана судна обвиняют по статье "Нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны" Уголовного кодекса Украины.

Позже капитану было сообщено о подозрении в незаконном занятии рыбным добывающим промыслом. 
 



Ещё на эту тему:

10:37 23.11.2018
Работавший в оккупированном Крыму российский банк лишен лицензии "за сомнительные транзакции"
10:10 23.11.2018
Создание в РФ тюрем для осужденных за экстремизм и терроризм, существенно ухудшит положение украинских политзаключенных
09:15 23.11.2018
В оккупированном Крыму начался отбор уполномоченных которым разрешат работать с китайцами по безвизовому режиму
20:59 22.11.2018
САП зарегистрировала производство относительно Сытника за "сделку в Крыму"
20:32 22.11.2018
Минобороны страны оккупанта передало Севастополю 400 квартир для военных
16:16 22.11.2018
Оккупантам придется изменить проект железнодорожного подхода к Керченскому мосту
12:12 22.11.2018
Журналисту Николаю Семене сделали операцию в оккупированном Крыму
11:31 22.11.2018
"Родители в истерике второй день": в оккупированном Крыму "правоохранители" поиздевались над детьми
09:29 22.11.2018
У оккупированного побережья Керченского полуострова затонула российская баржа
07:42 22.11.2018
Граница между оккупированными Крымом и Севастополем будет определяться по нормам СССР
19:04 21.11.2018
Украина не имеет возможности контролировать археологические находки в оккупированном Крыму
18:37 21.11.2018
Убытки летавших в оккупированный Крым "Саратовских авиалиний" превысили 1 млрд рублей
Новости
Азербайджан Азербайджан
15:22 23.11.2018
SOCAR выиграла крупный тендер в Турции
10:50 19.11.2018
В Азербайджане задержали лидера оппозиционного Народного фронта
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
Все новости страны
Армения Армения
13:09 23.11.2018
Назначен новый постпред Армении в ОДКБ
13:03 22.11.2018
Сегодня миссия от СНГ начнет наблюдать за выборами в парламент Армении
10:01 19.11.2018
В Армении армией РФ проведен показательный «бой в городе» с учетом сирийского боевого опыта
17:51 14.11.2018
В Армении завели уголовное дело за неуплату налогов "дочкой" Газпрома
Все новости страны
Болгария Болгария
14:15 23.11.2018
В мае 2019 года Болгария войдёт в Шенген по воздуху
11:51 22.11.2018
Выбранный Газпромом маршрут поставок газа по Турецкому потоку пройдет через Болгарию
13:48 20.11.2018
Европейские "друзья Путина" провели съезд в Болгарии / Фото
17:22 19.11.2018
В Болгарии рост цен вызвал массовые протесты
Все новости страны
Греция Греция
11:20 21.11.2018
У берегов Греции горит турецкое грузовое судно
13:40 19.11.2018
Адвокат заявила о грубых нарушениях прав российского хакера в Верховном суде Греции
19:10 14.11.2018
В Греции чиновники вышли на протест из-за низких зарплат
12:04 13.11.2018
К дому заместителя прокурора Верховного суда Греции подложили бомбу
Все новости страны
Грузия Грузия
19:56 23.11.2018
Депутаты Европарламента требуют ответов от «Грузинской мечты»
08:55 23.11.2018
У грузинской диаспоры наблюдается растущий интерес к выборам президента Грузии
17:53 22.11.2018
В Грузии перед президентскими выборами Совет безопасности подчинили премьеру
11:05 22.11.2018
"Финиш в рукопашную" так оценили ситуацию перед вторым туром президентских выборов в Грузии
Все новости страны
Молдова Молдова
19:11 23.11.2018
Парламент Молдовы разрешил агитацию в день выборов
09:41 23.11.2018
Соглашения между Молдовой и Румынией: смешанные пограничные группы, отмена роуминга и военные учения
15:54 22.11.2018
Президент Молдовы перед депутатами РФ превратился в защитника оккупационных войск и русского языка
08:45 21.11.2018
Президент Нацбанка Молдовы подал в отставку
Все новости страны
Россия Россия
20:25 23.11.2018
Шесть боевых ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" поступили на вооружение ЮВО страны агрессора / Фото
18:03 23.11.2018
Винищувачі НАТО перехопили 4 російських літака над Балтійським морем
11:51 23.11.2018
Ремонт "Адмирала Кузнецова" подорожал еще на 70 млн рублей после ЧП с плавучим доком
10:10 23.11.2018
Создание в РФ тюрем для осужденных за экстремизм и терроризм, существенно ухудшит положение украинских политзаключенных
Все новости страны
Румыния Румыния
16:42 20.11.2018
Президент Румынии не утвердил кандидатуры двух новых министров
07:39 20.11.2018
Министр обороны Румынии подал в отставку
07:59 19.11.2018
В Румынии нашли похищенную в Нидерландах картину Пикассо / Фото
15:48 16.11.2018
Румыния откроет в Украине еще одно консульство
Все новости страны
Турция Турция
16:25 23.11.2018
Убийство российского дипломата объявили провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям
19:07 22.11.2018
Турция заявила о "политических препятствиях" на пути к членству в ЕС
08:21 22.11.2018
Армия США разместит наблюдательные посты на границе Сирии и Турции
19:29 21.11.2018
Газова дружба Туреччини з Росією може вибухнути
Все новости страны
Украина Украина
20:59 23.11.2018
"Нафтогаз" засчитал переплату за транзит газа в октябре в счет погашения долгов "Газпрома"
20:40 23.11.2018
"В'язниця у в'язниці": захисник розповів про умови утримання Сущенка
20:10 23.11.2018
Фахівцям поки не вдається зрушити баржу з цигарками у Чорному морі
19:36 23.11.2018
Суд по делу капитана судна "Норд" перенесли на декабрь
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс