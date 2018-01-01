Парламент Молдовы в окончательном чтении проголосовал за отмену "дня тишины" и запрета на агитацию в день выборов.

Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker, передает Европейская правда.

Единственным местом, где агитировать в день выборов будет запрещено, будут помещения избирательных участков.

В первоначальном варианте законопроекта запрет на агитацию распространялся и на территорию в радиусе 100 метров от избирательных участков. Это ограничение юридическая комиссия парламента сняла по предложению правительства.

Законопроект был разработан депутатами Демпартии на основании отчета юридической комиссии парламента, составленного по итогам экспертизы избирательного законодательства, положения которого привели к отмене результатов выборов мэра Кишинева.

В июле парламент поручил юридической комиссии провести анализ, экспертизу и оценку избирательного законодательства, чтобы выявить причины и обосновать признание выборов недействительными.