"Новый формат" заседания с Путиным в оккупированном Крыму оказался показухой без галстуков
|18:47 23.11.2018
|0 комментариев
|Крым
Сегодня, 23 ноября, президент России Владимир Путин проводит в аннексированном Крыму заседание Госсовета с руководителями субъектов Федерации.
При этом мероприятие проходит в обещанном ранее "новом формате", сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, передают События Крыма.
"Новый формат президиума Госсовета выглядит так: губернаторы сидят по тематическим столикам, президент по центру, но подсаживается к каждому. И все без галстуков", – поясняет в "Твиттере" журналист.
"Между тем, россияне высмеивают в соцсетях происходящий фарс. Многие – по сути, что запустили страну в разруху и устроили показуху, некоторые шутят, что один из этих столиков вчера вывезли вертолетом из Кремля", – отмечает "Реал".
Ранее сообщалось, что сегодня, 23 ноября, Путин планирует посетить аннексированный Крым, чтобы провести в Ялте расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам выполнения задач, обозначенных президентом в его майском указе.
Кроме того, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщал, что формат этого совещания "обещает быть весьма интересным".
Напомним, ранее стало известно, что из-за визита Путина в Крым перекрыли значительный участок акватории Черного моря.
Ещё на эту тему:
В Госдуме расценили украинские учения в Азовском море как призыв "на захват своего морского побережья"
"Вице-премьер" оккупированного Крыма выразил мнение, что процесс, подобный Нюрнбергскому, в будущем еще может случиться
Меджлис крымскотатарского народа вынудил Россию "ужесточить меры безопасности в Азовском море"
Путина потянуло на место преступления: в оккупированный Крым
МЗС РФ просить Євросоюз "враховувати реалії, що склалися в регіоні" і "не драматизувати" ситуацію в Азовському морі
Росрыболовство о ситуации в Азовском море
Подростков-экстремалов, взбирающихся на электроопоры, в оккупированном Крыму предлагают считать террористами / Видео
Предварительный анализ доказательств Украины в делах по Майдану, Крыму и Донбассу МУС обнародует в начале декабря