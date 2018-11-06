"Новый формат" заседания с Путиным в оккупированном Крыму оказался показухой без галстуков

18:47 23.11.2018 0 комментариев Крым

Сегодня, 23 ноября, президент России Владимир Путин проводит в аннексированном Крыму заседание Госсовета с руководителями субъектов Федерации.

При этом мероприятие проходит в обещанном ранее "новом формате", сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, передают События Крыма.

"Новый формат президиума Госсовета выглядит так: губернаторы сидят по тематическим столикам, президент по центру, но подсаживается к каждому. И все без галстуков", – поясняет в "Твиттере" журналист.

"Между тем, россияне высмеивают в соцсетях происходящий фарс. Многие – по сути, что запустили страну в разруху и устроили показуху, некоторые шутят, что один из этих столиков вчера вывезли вертолетом из Кремля", – отмечает "Реал".

Ранее сообщалось, что сегодня, 23 ноября, Путин планирует посетить аннексированный Крым, чтобы провести в Ялте расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам выполнения задач, обозначенных президентом в его майском указе.

Кроме того, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщал, что формат этого совещания "обещает быть весьма интересным".

Напомним, ранее стало известно, что из-за визита Путина в Крым перекрыли значительный участок акватории Черного моря.
 



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