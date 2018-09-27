Порт "Южный" запланировал модернизировать мощности для импорта угля

18:27 23.11.2018 0 комментариев Украина

Морской торговый порт "Южный" планирует модернизировать мощности по перевалке импортного угля и построить угольно-рудный терминал.

Об этом сообщил и.о. директора ГП "Южный" Анатолий Яблунивский, передает БизнесЦензор

"Технология, которая сегодня используется в порту при работе с импортом, не так эффективна, как того требует рынок. Несмотря на это, коллектив ГП использует все возможности, чтобы принимать импортный уголь для металлургов и энергетиков. Стратегический план развития предприятия предусматривает модернизацию и развитие новых перегрузочных мощностей и строительство угольно-рудного терминала, который в дальнейшем решит этот вопрос и даст возможность достойно конкурировать", – сказал Яблунивский.

В то же время глава госпредприятия заверил, что порт планирует своевременно разгрузить второй балкер с STELLA DORA с 76 тыс. тонн энергетического угля из ЮАР для Криворожской ТЭС, который прибыл поздно вечером в четверг, 22 ноября.

Как отмечают в пресс-службе предприятия, это второй балкер с энергетическим углем, который обрабатывают портовики с начала отопительного сезона 2018-2019 годов. Первый обработан 21 ноября. Сейчас 85% его объема отгружено на Дарницкую и Черниговскую ТЭЦ, остаток будет доработан в ближайшее время.

Как сообщалось ранее в порту Южный разгрузили балкер с углем из ЮАР и ждут судно с топливом из Роттердама.



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