Винищувачі НАТО перехопили 4 російських літака над Балтійським морем
|18:03 23.11.2018
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|Россия
Німецькі винищувачі в рамках місії повітряної поліції НАТО перехопили чотири російських військових літака над Балтійським морем.
Про це повідомляє сайт Об’єднаного повітряного командування НАТО, передає Європейська Правда.
21 листопада німецькі літаки тричі піднімалися з естонської авіабази Емарі, де вони дислокуються під час участі у місії НАТО.
Перший випадок стався близько 8:30 ранку, коли радари НАТО зафіксували сигнал літака, який вилітав з Калінінграда біля узбережжя Литви. Оскільки літак не подав плану польоту, два винищувачі піднялися в небо і через годину провели візуальну ідентифікацію російського транспортного літака Ан-26.
Другий виліт стався приблизно о 10:30 і винищувачі Eurofighter піднялися для супроводження російського винищувача МіГ-29, що летів поблизу повітряного простору НАТО.
Пізніше, в той же день, радіолокатори союзників зафіксували ще два літальних апарати, які прямували з континентальної Росії. Винищувачі НАТО візуально ідентифікували два російських транспортних літака Іл-76, які не подали план польотів.
"Після зустрічі в небі з винищувачами НАТО російські літаки продовжили свій політ до Калінінграда. Всі російські літаки перебували у міжнародному повітряному просторі. Проведене НАТО перехоплення було рутинним і запобіжним заходом", - йдеться у повідомленні.
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