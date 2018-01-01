«Новогодняя открытка солидарности»: стартовал флеш-моб в поддержку политзаключенных-журналистов / Фото

17:39 23.11.2018 0 комментариев Украина

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) начал акцию «Новогодняя открытка солидарности» в поддержку преследуемых и осужденных в России, аннексированном Крыму и ОРДЛО украинских журналистов.

Об этом сообщается на сайте НСЖУ, передает ATR.

«Чтобы продемонстрировать солидарность с Романом Сущенко, Николаем Семеной и Станиславом Асеевым, необходимо передать или отправить в офис НСЖУ новогоднюю открытку с пожеланиями коллегам. Открытки планируется передать адресатам через родных и близких, обнародовать на официальном сайте НСЖУ, в других изданиях и социальных сетях. Надеемся, что дружеские, теплые пожелания морально поддержат наших коллег. А мы приложим максимум усилий, чтобы поздравления попали к адресатам», — сообщили в Национальном союзе журналистов Украины.

Открытки принимаются по адресу: 01001 Киев, Крещатик, 27-а, НСЖУ. Открытку для Сущенко необходимо писать на русском языке (и учитывать, что текст будут просматривать сотрудники российской службы исполнения наказаний). Открытки к Асееву, который находится в тюрьме в оккупированном Донецке, будут публиковаться только в СМИ и социальных медиа.

Как сообщалось, собственного корреспондента Укринформа Романа Сущенко незаконно арестовали в Москве 30 сентября 2016 года. Его приговорили к 12 годам заключения в колонии строгого режима по сфабрикованным обвинениям в шпионаже.

Журналиста Радио Свобода Николая Семену приговорили в аннексированном Россией Крыму за журналистскую деятельность к 2,5 года тюремного заключения условно и запретили два года заниматься журналистской деятельностью. 

Станислав Асеев — журналист Радио Свобода. Пропал в Донецке 2 июня 2017 года. Почти через два месяца после исчезновения сепаратисты сообщили о том, что журналист арестован по подозрению в шпионаже. 



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