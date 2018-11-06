Так называемый главный имам аннексированного Симферополя и помощник муфтия оккупированного Крыма Мухаммед Исламов предложил ввести для заключенных мусульман халяльное питание и определять их в места заключения в пределах полуострова.

Об этом сообщила пресс-служба пророссийского "Духовного управления мусульман" в оккупированном Крыму со ссылкой на заявление Исламова в ходе конференции рабочей группы мусульманских религиозных организаций по взаимодействию с УФСИН в Казани, передает Крым Информ.

«Речь велась о питании «халял», возможности проводить полноценно обряды поклонения и отмечать религиозные праздники. В свою очередь Мухаммед Исламов выступил с предложением определять место пребывания крымских осужденных в пределах оккупированного Крыма. Кроме того, он предложил организовать молельную комнату в Керченской исправительной колонии», – сообщила пресс-служба.

Исламов добавил, что помимо этого был утвержден список религиозной литературы для мусульман, которые пребывают в местах лишения свободы.

По данным пресс-службы, прозвучавшие на конференции предложения взяты на контроль и будут рассмотрены для дальнейшей реализации.