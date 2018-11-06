"Муфтият" в оккупированном Крыму озаботился проблемами заключенных по их доносам мусульман
|15:55 23.11.2018
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|Крым
Так называемый главный имам аннексированного Симферополя и помощник муфтия оккупированного Крыма Мухаммед Исламов предложил ввести для заключенных мусульман халяльное питание и определять их в места заключения в пределах полуострова.
Об этом сообщила пресс-служба пророссийского "Духовного управления мусульман" в оккупированном Крыму со ссылкой на заявление Исламова в ходе конференции рабочей группы мусульманских религиозных организаций по взаимодействию с УФСИН в Казани, передает Крым Информ.
«Речь велась о питании «халял», возможности проводить полноценно обряды поклонения и отмечать религиозные праздники. В свою очередь Мухаммед Исламов выступил с предложением определять место пребывания крымских осужденных в пределах оккупированного Крыма. Кроме того, он предложил организовать молельную комнату в Керченской исправительной колонии», – сообщила пресс-служба.
Исламов добавил, что помимо этого был утвержден список религиозной литературы для мусульман, которые пребывают в местах лишения свободы.
По данным пресс-службы, прозвучавшие на конференции предложения взяты на контроль и будут рассмотрены для дальнейшей реализации.
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