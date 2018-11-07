У Страсбурзі стартував Тиждень українського кіно, присвячений Сенцову
|16:50 23.11.2018
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|Крым
У Страсбурзі проходить тиждень кіно «Фокус на Україну», присвячений незаконно ув’язненому в РФ українському режисеру Олегу Сенцову.
Програма включає показ п'яти стрічок, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.
«Тиждень українського кіно присвячений Олегу Сенцову, який ув'язнений у Росії і на підтримку якого проходить глобальна кампанія», - сказав на відкритті заходу постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.
У Страсбурзі проходить тиждень кіно «Фокус на Україну» / Андрій Лавренюк, Укрінформ
Перший показ стрічки «Донбас» режисера Сергія Лозниці у престижному кінотеатрі «Одіссей» викликав жвавий інтерес та зібрав повну залу.
До програми українського тижня кіно також включені «Коли падають дерева» (Україна, Польща та Македонія), «Стрімголов» (Україна), «Міф» (Україна) і «Брама» (Україна, США).
Крім того, у п'ятницю у Раді Європи пройде спеціальний показ стрічки «Кіборги».
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