Убийство российского дипломата объявили провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям
|16:25 23.11.2018
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|Турция
Прокуратура Турции передала в суд дело о покушении на посла РФ в Анкаре Андрея Карлова.
В обвинительном заключении по делу об убийстве посла РФ подчеркивается, что покушение на дипломата было организовано террористическим течением Фетуллаха Гюлена (FETÖ), чьи сторонники предприняли попытку переворота 15 июля 2016 года в Турции и занимались шпионской и разведывательной деятельностью, передает Анадолу.
В обвинительном заключении подчеркивается, что покушение на дипломата является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.
Обвинительное заключение содержит перечень 28 обвиняемых в организации покушения на Карлова.
В обвинительном заключении, помимо главаря террористического течения «Параллельное государство» Фетуллаха Гюлена, значатся имена Шерифа Али Текелана, Эмруллаха Услу и «имама» убийцы Карлова из числа сторонников Гюлена Шахина Согюта.
Подозреваемые в убийстве российского посла обвиняются в нарушении конституционного строя, причастности к террористической организации и планировании убийства с целью террора.
Согласно обвинительному заключению, покушение на дипломата планировали еще за полгода до преступления.
Сторонники Гюлена узнали, что российский посол в Анкаре приглашен на девятый традиционный ифтар для глав иностранных дипмиссий, организованный 27 июня 2016 года в штаб-квартире правящей Партии справедливости и развития Турции.
Согласно плану организаторов покушения, Мерт Алтынташ должен был войти в здание, где проходил ифтар, в качестве сотрудника службы охраны. Чтобы не привлекать внимания, Алтынташ нацепил на свой костюм значок сотрудника службы администрации премьер-министра Турции. Однако в этот день покушение не состоялось. Карлов находился за рубежом и не принял участия в ифтаре.
Нападение на посла России в Анкаре Андрея Карлова произошло 19 декабря 2016 года в ходе его выступления на открытии выставки «Россия глазами турок», организованной совместными усилиями посольства России в Анкаре и муниципалитета столичного района Чанкая. Нападавший Мевлют Мерт Алтынташ был убит в ходе перестрелки с полицией.
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