Убийство российского дипломата объявили провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям

16:25 23.11.2018 0 комментариев Турция

Прокуратура Турции передала в суд дело о покушении на посла РФ в Анкаре Андрея Карлова.

В обвинительном заключении по делу об убийстве посла РФ подчеркивается, что покушение на дипломата было организовано террористическим течением Фетуллаха Гюлена (FETÖ), чьи сторонники предприняли попытку переворота 15 июля 2016 года в Турции и занимались шпионской и разведывательной деятельностью, передает Анадолу.

В обвинительном заключении подчеркивается, что покушение на дипломата является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.

Обвинительное заключение содержит перечень 28 обвиняемых в организации покушения на Карлова.

В обвинительном заключении, помимо главаря террористического течения «Параллельное государство» Фетуллаха Гюлена, значатся имена Шерифа Али Текелана, Эмруллаха Услу и «имама» убийцы Карлова из числа сторонников Гюлена Шахина Согюта.

Подозреваемые в убийстве российского посла обвиняются в нарушении конституционного строя, причастности к террористической организации и планировании убийства с целью террора.

Согласно обвинительному заключению, покушение на дипломата планировали еще за полгода до преступления.

Сторонники Гюлена узнали, что российский посол в Анкаре приглашен на девятый традиционный ифтар для глав иностранных дипмиссий, организованный 27 июня 2016 года в штаб-квартире правящей Партии справедливости и развития Турции.

Согласно плану организаторов покушения, Мерт Алтынташ должен был войти в здание, где проходил ифтар, в качестве сотрудника службы охраны. Чтобы не привлекать внимания, Алтынташ нацепил на свой костюм значок сотрудника службы администрации премьер-министра Турции. Однако в этот день покушение не состоялось. Карлов находился за рубежом и не принял участия в ифтаре.

Нападение на посла России в Анкаре Андрея Карлова произошло 19 декабря 2016 года в ходе его выступления на открытии выставки «Россия глазами турок», организованной совместными усилиями посольства России в Анкаре и муниципалитета столичного района Чанкая. Нападавший Мевлют Мерт Алтынташ был убит в ходе перестрелки с полицией. 



Ещё на эту тему:

07:55 16.11.2018
В Турции завершили расследование убийства российского посла Карлова
16:32 20.03.2018
Именем Андрея Карлова названа улица в Анталье
01:05 13.01.2018
Арестован очередной подозреваемый по делу об убийстве посла РФ в Турции
14:45 11.01.2018
В Турции задержали предполагаемого организатора убийства российского посла Карлова
09:04 29.12.2017
В Турции арестован организатор выставки, на которой убили посла Карлова
10:19 19.01.2017
В Турции по делу об убийстве российского посла задержали организатора выставки
14:48 17.01.2017
Убийцу Андрея Карлова похоронили на кладбище для бездомных в Анкаре
14:12 09.01.2017
В Турции арестовали пять человек, подозреваемых в причастности к убийству российского посла
17:17 23.12.2016
Американский публицист отказался извиняться за статью об убийстве русского посла в Турции
10:17 23.12.2016
Россияне заявили об опасности посещения Турции после убийства посла
19:30 21.12.2016
В РФ отмену виз с Турцией отложили на неопределенный срок
15:01 21.12.2016
Обязанности посла России в Турции исполняет временный поверенный
Новости
Азербайджан Азербайджан
15:22 23.11.2018
SOCAR выиграла крупный тендер в Турции
10:50 19.11.2018
В Азербайджане задержали лидера оппозиционного Народного фронта
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
Все новости страны
Армения Армения
13:09 23.11.2018
Назначен новый постпред Армении в ОДКБ
13:03 22.11.2018
Сегодня миссия от СНГ начнет наблюдать за выборами в парламент Армении
10:01 19.11.2018
В Армении армией РФ проведен показательный «бой в городе» с учетом сирийского боевого опыта
17:51 14.11.2018
В Армении завели уголовное дело за неуплату налогов "дочкой" Газпрома
Все новости страны
Болгария Болгария
14:15 23.11.2018
В мае 2019 года Болгария войдёт в Шенген по воздуху
11:51 22.11.2018
Выбранный Газпромом маршрут поставок газа по Турецкому потоку пройдет через Болгарию
13:48 20.11.2018
Европейские "друзья Путина" провели съезд в Болгарии / Фото
17:22 19.11.2018
В Болгарии рост цен вызвал массовые протесты
Все новости страны
Греция Греция
11:20 21.11.2018
У берегов Греции горит турецкое грузовое судно
13:40 19.11.2018
Адвокат заявила о грубых нарушениях прав российского хакера в Верховном суде Греции
19:10 14.11.2018
В Греции чиновники вышли на протест из-за низких зарплат
12:04 13.11.2018
К дому заместителя прокурора Верховного суда Греции подложили бомбу
Все новости страны
Грузия Грузия
08:55 23.11.2018
У грузинской диаспоры наблюдается растущий интерес к выборам президента Грузии
17:53 22.11.2018
В Грузии перед президентскими выборами Совет безопасности подчинили премьеру
11:05 22.11.2018
"Финиш в рукопашную" так оценили ситуацию перед вторым туром президентских выборов в Грузии
18:10 21.11.2018
На кинофестиваль в Грузию не допустили членов делегации деятелей кино РФ за незаконное посещение оккупированных территорий
Все новости страны
Молдова Молдова
09:41 23.11.2018
Соглашения между Молдовой и Румынией: смешанные пограничные группы, отмена роуминга и военные учения
15:54 22.11.2018
Президент Молдовы перед депутатами РФ превратился в защитника оккупационных войск и русского языка
08:45 21.11.2018
Президент Нацбанка Молдовы подал в отставку
15:11 20.11.2018
В парламенте Молдовы хотят полностью отказаться от русского языка
Все новости страны
Россия Россия
11:51 23.11.2018
Ремонт "Адмирала Кузнецова" подорожал еще на 70 млн рублей после ЧП с плавучим доком
10:10 23.11.2018
Создание в РФ тюрем для осужденных за экстремизм и терроризм, существенно ухудшит положение украинских политзаключенных
08:08 23.11.2018
Настало время исключить РФ из Интерпола: организация "не должна быть рукой диктатуры".
19:55 22.11.2018
Пока будет продолжаться агрессия с РФ будет не "диалог", а "консультации"
Все новости страны
Румыния Румыния
16:42 20.11.2018
Президент Румынии не утвердил кандидатуры двух новых министров
07:39 20.11.2018
Министр обороны Румынии подал в отставку
07:59 19.11.2018
В Румынии нашли похищенную в Нидерландах картину Пикассо / Фото
15:48 16.11.2018
Румыния откроет в Украине еще одно консульство
Все новости страны
Турция Турция
16:25 23.11.2018
Убийство российского дипломата объявили провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям
19:07 22.11.2018
Турция заявила о "политических препятствиях" на пути к членству в ЕС
08:21 22.11.2018
Армия США разместит наблюдательные посты на границе Сирии и Турции
19:29 21.11.2018
Газова дружба Туреччини з Росією може вибухнути
Все новости страны
Украина Украина
16:50 23.11.2018
У Страсбурзі стартував Тиждень українського кіно, присвячений Сенцову
15:55 23.11.2018
"Муфтият" в оккупированном Крыму озаботился проблемами заключенных по их доносам мусульман
15:46 23.11.2018
Оккупанты просрочили сдачу некоторых объектов по ФЦП на два года
15:01 23.11.2018
В Госдуме расценили украинские учения в Азовском море как призыв "на захват своего морского побережья"
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс