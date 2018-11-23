Оккупанты собираются строить очередной мост, на этот раз, соединяющий центральную и северную части оккупированного Севастополя. Мост будет проходить через Севастопольскую бухту.

Об этом в Facebook сообщил так называемый "вице губернатор" оккупированного Севастополя Дмитрий Овсянников, передает Апостров.

"Центр <оккупированного> Севастополя с Северной стороной свяжет мост. В ближайшее время мы представим общественности проект перехода через Севастопольскую бухту. Мы рассматривали разные варианты трассировок: и тоннеля, и надземного перехода. Выбран оптимальный вариант, который устраивает и военных. Будущий мост войдёт в состав транспортного коридора, включающего планируемую "Гераклейскую рокаду" с выходом на Камышовое и Казачинское шоссе. В соответствии с предварительным проектом мост длиной 935 метров будет иметь 4 полосы для движения с максимально разрешённой скоростью 70 км/час. Предполагается также создание пешеходной и велосипедной дорожек", - говорится в сообщении.





Фото с сайта Апостроф