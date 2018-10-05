Оккупанты просрочили сдачу некоторых объектов по ФЦП на два года
|15:46 23.11.2018
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|Крым
В оккупированном Россией Крыму некоторые объекты, которые в рамках федеральной целевой программы планировалось сдать в 2017 году, обещают сдать лишь в 2019 году.
Такими данными делится глава Дирекции, отвечающей за освоение ФЦП оккупированном Крыму Андрей Никитченко, сообщают Аргументы Недели - Крым.
Причины разные, от низкосортных проектов до недобросовестных подрядчиков.
Всего порядка 25 объектов, отстающих от графика, собираются достроить в 2019 году. Сдаче из в эксплуатацию в 2017 году мешали различные причины. В основном это неудовлетворительная работа подрядчиков и некачественные проектировка.
Потому работы были приостановлены, а внедрение новых подрядчиков в процесс довольно длительная процедура. В среднем это занимает до года.
Никитченко оговаривает, что объекты, которые планируется сдать в 2019 году, это строения для детских дошкольных учреждений.
Как сообщал BSNews, экс-"мэр" Ялты Андрей Ростенко, арестованный в мае 2018 года за отчуждение земли у санатория МВД и освобожденный из-под ареста после ходатайств Сергей Аксенова, теперь курирует ФЦП по развитию оккупированных Крыма и Севастополя.
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