SOCAR выиграла крупный тендер в Турции
|15:22 23.11.2018
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|Азербайджан
Компания SOCAR Türkiye, крупнейший инвестор в Турцию, победила в тендере на строительство и управление девятью автозаправочными станциями (АЗС) в «Стамбульском аэропорту».
Об этом говорится в сообщении компании, передает Анадолу.
Пять заправок будут построены в районе стоянки самолетов, одна – в зоне карго, две – в парковочной зоне. Девятая АЗС будет обслуживать такси.
Пять заправок в районе самолетной стоянки предназначены для транспортных средств THY-TGS-Çelebi-HAVA-IGA Yer İşletmeleri.
На АЗС в зоне карго на западе аэропорта будут заправляться более одной тысячи автомобилей логистических компаний.
Две АЗС в зоне паркинга предназначены для заправки 1200 машин более 30 компаний по аренде автомобилей.
По прогнозам, на всех АЗС SOCAR Türkiye в аэропорту будут заправляться 10 тысяч автомобилей в сутки.
"Ввод в эксплуатацию АЗС в «Стамбульском аэропорту» обеспечит прямой выход SOCAR Türkiye на потребителя", - сказал глава компании Вагиф Алиев, слова которого приводятся в сообщении.
Строительство девяти АЗС SOCAR Türkiye в «Стамбульском аэропорту» планируется завершить 31 декабря 2018 года, и они будут расположены на территории общей площадью 16280 квадратных метров.
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