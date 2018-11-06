Проведенные Украиной на побережье Азовского моря противодесантные учения носят провокационный характер, направленный против России.

Об этом заявил "депутат" Госдумы РФ от оккупированного Крыма Дмитрий Белик, передает РИА Новости.

Белик считает, что Украина пытается спровоцировать Россию на военные действия. Однако, "Россия готова лишь защищать свои территориальные и экономические воды от внешних посягательств".

"Украина зря старается спровоцировать Россию на военные действия. Будут они стрелять по мишеням в море или с гармошкой по берегу бегать, наша страна не планирует высадку десанта на украинское побережье, ведь это не просто абсурд, это какая-то дикость: звать соседа на захват своего морского побережье", - цитирует Белика издание.

"Россия готова лишь защищать свои территориальные и экономические воды от внешних посягательств. "Даже контратаки с заходом на чужую территорию исключены, поэтому все эти оборонные учения — для "красного словца", - считает Белик.

Напомним, с апреля 2018 года Россия начала устраивать провокации в Азовском море, задерживая для необоснованных проверок суда, направляющиеся в порты Бердянска и Мариуполя во время их прохода через Керченский пролив.

При этом агрессивные действия российской стороны противоречат международному договору, согласно которому Азовское море является водами внутреннего пользования как для Украины, так и для РФ, и его могут свободно использовать обе страны.

В связи с этим Украина ведет переговоры с ЕС и США о введении санкций против России в ответ на блокаду Азовского моря.

Кроме того, СНБО утвердил комплекс мер по защите национальных интересов в акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе.