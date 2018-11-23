Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи на засіданні в Гельсінкі прийняло рішення відмовитись від майже усіх змін в регламент на вимогу РФ.

Про це повідомив голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв на своїй сторінці у Facebook, передає Європейська Правда.

Бюро залишило лише один пункт змін - у випадку позбавлення делегації права голосу, це не стосується виборів генсека Ради Європи, суддів ЄСПЛ та комісара з прав людини.

"Вибори генсека наступного року, тому, вочевидь, є спроба збоку зацікавлених осіб в Раді Європи, та й не тільки там, переконати росіян приїхати у січні в Страсбург. І хоча більшість моїх співрозмовників в ПАРЄ вважає цей варіант фантастикою, бо ці зміни не можуть бути прийняті до подання делегацій в ПАРЄ на 2019 рік, я би не відкидав цю можливість", - написав Ар’єв.

Він пояснив, що подати свою делегацію, як і всі інші країни, росіяни можуть лише раз на рік - на початку року. Є лише один виняток, якщо в країні проходять вибори, то це робиться пізніше. Наступного року в РФ вибори не заплановані.

Нагадаємо, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд дав розпорядження представникам країн-членів РЄ готувати бюджет організації на 2019 рік без урахування фінансового внеску Росії.

Раніше Ягланд повідомив про рішення Російської Федерації не повертатися до роботи в ПАРЄ у січні. З огляду на це він вважає "неуникним розвитком" припинення участі РФ в організації. Відтак виникла необхідність підготувати новий бюджет Ради Європи, який виходитиме з очікуваного виходу Росії із організації.

Разом з тим Ягланд вважає, що РЄ та РФ можуть досягти компромісу щодо долі Росії в організації до травня 2019 року.

На засіданні у жовтні ПАРЄ не знайшла голосів для зміни санкційних правил заради РФ і відклала вирішення цього питання на наступний рік.

МЗС РФ звинуватило ПАРЄ в системній кризі в Раді Європи, а у Росії замислилися над замороженням членства в Раді Європи, не чекаючи виключення.