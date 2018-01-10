В мае 2019 года Болгария войдёт в Шенген по воздуху
|14:15 23.11.2018
|0 комментариев
|Болгария
По слуху, который бродит в недрах Еврокомиссии, Болгарию примут в Шенгенское пространство до конца мая 2019 года.
Сначала режим начнёт действовать в аэропортах, а через полгода и на наземных пограничных пунктах, сообщают Новости Болгарии.
По крайней мере, так намекнул Бойко Борисову один из высокопоставленных чиновников ЕС.
Неофициально эту информацию подтвердили болгарскому СМИ «24 часа» несколько других знающих лиц из окружения Юнкера.
Об этом также заговорил председатель парламентской фракции правящей партии ГЕРБ Цветан Цветанов после возвращения из Хельсинки, где он присутствовал на конгрессе Европейской народной партии.
Ещё на эту тему:
10:45 07.02.2018
Нидерланды поддерживают членство Болгарии в Шенгене, но после исполнения всех критериев
Нидерланды поддерживают членство Болгарии в Шенгене, но после исполнения всех критериев
09:05 23.01.2018
Еврокомиссия: Нет объективных причин непринятия Болгарии в Шенген
Еврокомиссия: Нет объективных причин непринятия Болгарии в Шенген
13:24 19.01.2018
Австрия поддерживает членство Болгарии в Шенгене
Австрия поддерживает членство Болгарии в Шенгене
21:16 04.10.2017
Европарламент одобрил предоставление Болгарии доступа к Шенгенской информационной системе
Европарламент одобрил предоставление Болгарии доступа к Шенгенской информационной системе
16:12 30.08.2016
Болгария получит доступ к Шенгенской информационной системе
Болгария получит доступ к Шенгенской информационной системе
19:46 29.08.2016
Борисов: Сегодня Болгарии невыгодно быть в Шенгене
Борисов: Сегодня Болгарии невыгодно быть в Шенгене
20:27 13.01.2016
Экономист: Болгария нуждается в Шенгене
Экономист: Болгария нуждается в Шенгене
09:49 11.01.2016
Премьер Венгрии призвал принять Болгарию в Шенген и построить защитную линию на северной границе Греции
Премьер Венгрии призвал принять Болгарию в Шенген и построить защитную линию на северной границе Греции