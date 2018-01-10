В мае 2019 года Болгария войдёт в Шенген по воздуху

14:15 23.11.2018 0 комментариев Болгария

По слуху, который бродит в недрах Еврокомиссии, Болгарию примут в Шенгенское пространство до конца мая 2019 года.

Сначала режим начнёт действовать в аэропортах, а через полгода и на наземных пограничных пунктах, сообщают Новости Болгарии.

По крайней мере, так намекнул Бойко Борисову один из высокопоставленных чиновников ЕС.

Неофициально эту информацию подтвердили болгарскому СМИ «24 часа» несколько других знающих лиц из окружения Юнкера.

Об этом также заговорил председатель парламентской фракции правящей партии ГЕРБ Цветан Цветанов после возвращения из Хельсинки, где он присутствовал на конгрессе Европейской народной партии.

 



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