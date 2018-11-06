Российский суд вернул ялтинское "дело Хизб ут-Тахрир" на пересмотр в оккупированный Крым

13:53 23.11.2018 0 комментариев Крым

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) на заседании 22 ноября принял решение отправить ялтинское «дело Хизб ут-Тахрир» на пересмотр прокурору оккупированного Крыма.

Об этом сообщает объединение Крымская солидарность, передает Центр журналистских расследований.

По информации активистов, адвокаты защиты просили вернуть дело прокурору на перерассмотрение, указывая на большое количество ошибок и нарушений.

Как пояснил адвокат Муслима Алиева Сергей Легостов, если суд возвращает дело прокурору, подозреваемых этапируют из Ростова обратно в Крым, чтобы проводить дальнейшие следственные действия.

Как сообщалось, 11 февраля 2016 года в поселке Краснокаменка (Большая Ялта) российские силовики провели обыск в доме Инвера Бекирова и затем задержали его по подозрению в связях с организацией «Хизб ут-Тахрир», которая в России считается террористической. Обыски также были проведены в домах трех крымских мусульман в Бахчисарае, Алуште и Холмовке. По их результатам были задержаны член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку, а также Муслим Алиев и Вадим Сирук.

17 апреля 2016 года в Краснокаменке российские силовики также провели обыск в домах и задержали двух крымских татар Рефата Алимова и Арсена Джеппарова, которых обвинили в участии в причастности к «Хизб ут-Тахрир».

В декабре 2017 года фигурантов ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» этапировали в Россию в Ростов-на-Дону.

14 февраля 2018 года в Ростове-на-Дону Северо-Кавказский окружной военный суд начал рассмотрение по существу ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир». 23 мая суд продлил срок содержания под стражей шестерым фигурантам ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» до 28 августа.

26 июня 2018 года, Эмир-Усеин Куку объявил голодовку в СИЗО Ростова-на-Дону, протестуя против сфабрикованных дел в отношении него и других несправедливо арестованных политических заключенных. С момента начала голодовки Куку похудел на 9 килограмм.

18 июля Эмир-Усеин Куку по просьбе супруги прекратил голодовку, чтобы не нанести огромный вред здоровью.


Фото с сайта ЦЖР



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