Так называемые "депутаты" Симферопольского оккупационного "совета" согласовали назначение трёх заместителей "главы" города.

Решение приняты 23 ноября в ходе внеочередной сессии горсовета, передает REGNUM.

"Начальник управления образования администрации города Татьяна Сухина назначена заместителем главы администрации. Наталья Фёдоровна Маленко сделала правильный выбор", — отметил "председатель горсовета" Виктор Агеев, подчеркнув, что специалист сохранит свою прежнюю должность.

Помимо этого "депутаты" поддержали кандидатуры Инны Смаль, которая в прежнем составе "администрации" также работала "заместителем главы" и курировала сферу имущественных и земельных отношений, и Сергея Титаренко, в 2004—2005 годах занимавшего кресло замминистра труда и социальной защиты оккупированного Крыма, а в последние годы работавшего начальником службы охраны магистральных газопроводов ГУП "Черноморнефтегаз".

По словам "врио главы" оккупационной администрации Натальи Маленко, руководители департаментов и управлений останутся на своих должностях.

Как сообщалось, ранее "горсовет" оккупированного Симферополя утвердил на должности "заместителей главы администрации" города Павла Кузнецова, Татьяну Свириденко и Аллу Пацинко.