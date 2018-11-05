Указом президента Армении Армена Саркисяна, Давид Вирабян отозван с должности постоянного и полномочного представителя Республики Армения при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом сообщает пресс-служба президента РА, передает PanARMENIAN.Net.

Соответствующий указ Саркисян подписал 21 ноября, принимая за основу предложение премьер-министра Армении.

Другим указом президента, на пост постоянного и полномочного представителя Республики Армения при ОДКБ (резиденция в Москве) назначен Виктор Биягов.