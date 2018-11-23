В Ялте оккупанты организовали так называемый "международный форум" с довольно символическим названием "Нюрнбергский процесс: история и современность".

"Вице премьер" нелегитимного "Совета министров" оккупированного Крыма Дмитрий Полонский заявил, что задача форума - защитить правовое наследие Нюрнбергского трибунала и донести до мирового сообщества понимание реальности угрозы возрождения нацизма.

"Международный военный трибунал в Нюрнберге, осудивший нацистских военных преступников, стал не только одним из самых крупных судебных процессов в истории человечества, но и важнейшей вехой в развитии международного права. К сожалению, сегодня в мире можно увидеть тенденцию к снижению роли международного права, в том числе и решений Нюрнбергского трибунала", - приводит двусмысленные слова "вице-премьера" пресс-служба оккупационного правительства, сообщает Крымская ПРАВДА.

Пророчески прозвучало мнение относительно того, что процесс, подобный Нюрнбергскому, в будущем еще может случиться.

«Возможно сегодня мировое сообщество не готово еще к такому процессу, однако, проходит время, меняются политики, приходят новые люди с другим мировоззрением. Голоса в поддержку того, что преступления на Донбассе должны быть осуждены звучат все активнее", - предупредил Полонский участников форума.