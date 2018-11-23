"Вице-премьер" оккупированного Крыма выразил мнение, что процесс, подобный Нюрнбергскому, в будущем еще может случиться
|12:45 23.11.2018
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|Крым
В Ялте оккупанты организовали так называемый "международный форум" с довольно символическим названием "Нюрнбергский процесс: история и современность".
"Вице премьер" нелегитимного "Совета министров" оккупированного Крыма Дмитрий Полонский заявил, что задача форума - защитить правовое наследие Нюрнбергского трибунала и донести до мирового сообщества понимание реальности угрозы возрождения нацизма.
"Международный военный трибунал в Нюрнберге, осудивший нацистских военных преступников, стал не только одним из самых крупных судебных процессов в истории человечества, но и важнейшей вехой в развитии международного права. К сожалению, сегодня в мире можно увидеть тенденцию к снижению роли международного права, в том числе и решений Нюрнбергского трибунала", - приводит двусмысленные слова "вице-премьера" пресс-служба оккупационного правительства, сообщает Крымская ПРАВДА.
Пророчески прозвучало мнение относительно того, что процесс, подобный Нюрнбергскому, в будущем еще может случиться.
«Возможно сегодня мировое сообщество не готово еще к такому процессу, однако, проходит время, меняются политики, приходят новые люди с другим мировоззрением. Голоса в поддержку того, что преступления на Донбассе должны быть осуждены звучат все активнее", - предупредил Полонский участников форума.
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