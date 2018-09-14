Оккупанты решили ужесточить контроль за крымчанами, использующими украинские паспорта

12:19 23.11.2018 0 комментариев Крым

В оккупированном Крыму заявили, что вопрос усиления контроля за "неконтролируемой миграцией крымчан с использованием украинских паспортов" будет решаться на федеральном уровне.

Об этом заявил "заместитель председателя" Совета министров оккупированного Крыма Игорь Михайличенко, передает Крыминформ.

На заседании "пограничной комиссии" оккупированного Крыма обсуждались вопросы "приграничной миграции", а также "контроля за миграцией через приграничную территорию" оккупированного Россией Крыма.

По информации Пограничного управления ФСБ России по оккупированным Крыму и Севастополю, в 2018 году "границу" с Украиной в пунктах пропуска пересекли более 2,5 миллиона человек, при этом 250 тысяч из них зарегистрированы на территории аннексированного полуострова.

При этом, как сообщили в ведомстве, наблюдается "бесконтрольное использование украинских паспортов, что может привести к проникновению на территорию России криминальных элементов, а также выходцев из стран с повышенной террористической активностью".

Михайличенко считает, что вопрос усиления контроля за миграцией граждан должен быть решен на федеральном уровне.

 



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