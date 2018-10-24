Ремонт "Адмирала Кузнецова" подорожал еще на 70 млн рублей после ЧП с плавучим доком
|11:51 23.11.2018
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|Россия
Авианосец "Адмирал Кузнецов" в результате чрезвычайного происшествия с плавучим доком 30 октября получил 52 повреждения, стоимость их устранения составит около 70 млн рублей.
Об этом в четверг, 22 ноября, ТАСС сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, передают Примечания.
"Комиссия [созданная для оценки ущерба] насчитала 52 повреждения. Суммарно восстановление корабля будет стоить около 70 млн рублей, то есть в рамках бюджета модернизации "Адмирала Кузнецова" это относится к категории незначительных повреждений", - сказал Рахманов, отвечая на соответствующий вопрос.
Он также сообщил, что "ничего серьезного, чтобы могло повлечь увеличение сроков ремонта или не подлежало восстановлению, мы не обнаружили".
"Завершение ремонта планируется на конец 2020 года и начало испытаний, соответственно, на 2021 год. Передать корабль флоту планируется в середине 2021 года", - уточнил глава ОСК.
Единственный авианосец ВМФ России "Адмирал Кузнецов" получил повреждения 30 октября при спуске на воду в из-за того, что под ним затонул плавучий док ПД-50.
В частности, на палубу авианосца упал установленный на стенке дока кран. Сейчас корабль находится на 35-м судоремонтном заводе.
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