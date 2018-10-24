Ремонт "Адмирала Кузнецова" подорожал еще на 70 млн рублей после ЧП с плавучим доком

11:51 23.11.2018 0 комментариев Россия

Авианосец "Адмирал Кузнецов" в результате чрезвычайного происшествия с плавучим доком 30 октября получил 52 повреждения, стоимость их устранения составит около 70 млн рублей.

Об этом в четверг, 22 ноября, ТАСС сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, передают Примечания.

"Комиссия [созданная для оценки ущерба] насчитала 52 повреждения. Суммарно восстановление корабля будет стоить около 70 млн рублей, то есть в рамках бюджета модернизации "Адмирала Кузнецова" это относится к категории незначительных повреждений", - сказал Рахманов, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также сообщил, что "ничего серьезного, чтобы могло повлечь увеличение сроков ремонта или не подлежало восстановлению, мы не обнаружили".

"Завершение ремонта планируется на конец 2020 года и начало испытаний, соответственно, на 2021 год. Передать корабль флоту планируется в середине 2021 года", - уточнил глава ОСК.

Единственный авианосец ВМФ России "Адмирал Кузнецов" получил повреждения 30 октября при спуске на воду в из-за того, что под ним затонул плавучий док ПД-50.

В частности, на палубу авианосца упал установленный на стенке дока кран. Сейчас корабль находится на 35-м судоремонтном заводе.



Ещё на эту тему:

14:29 19.11.2018
Российский офицер рассказал о "неизбежном обвале" флота РФ
19:44 13.11.2018
После ЧП с плавучим доком Минобороны РФ отвело на ремонт "Адмирала Кузнецова" еще четыре года
16:46 31.10.2018
Индия заключала контракт на поставку двух российских фрегатов, оснащенных газотурбинными двигателями украинского производства
19:19 30.10.2018
«Адмирал Кузнецов»: в ОСК преуменьшают возникшие проблемы, чтобы на них не обрушился царский гнев / Видео
07:40 30.10.2018
В Мурманске затонул плавдок, в котором ремонтировался авианосец «Адмирал Кузнецов»
19:17 24.10.2018
Кингисеппский машзавод попытается построить дизеля для "Каракуртов"
12:22 23.10.2018
Особенности военного судостроения в России / Фото
19:55 09.10.2018
Из- за санкций ВМФ России отказался от модернизации дизелей для строящихся "Каракуртов"
16:53 30.08.2018
На Каспии Россия формирует подразделения так называемого "прибрежного" спецназа
09:46 20.08.2018
Вертолетоносцы «в чистом понимании этого слова», такие как «Мистраль», Россия строить не будет
18:50 01.08.2018
Сроки передачи боевых кораблей в состав Военно-морского флота России в текущем году могут быть сорваны
17:01 23.07.2018
"Адмирал Кузнецов" лишился парового котла / Фото
Новости
Азербайджан Азербайджан
10:50 19.11.2018
В Азербайджане задержали лидера оппозиционного Народного фронта
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
Все новости страны
Армения Армения
13:09 23.11.2018
Назначен новый постпред Армении в ОДКБ
13:03 22.11.2018
Сегодня миссия от СНГ начнет наблюдать за выборами в парламент Армении
10:01 19.11.2018
В Армении армией РФ проведен показательный «бой в городе» с учетом сирийского боевого опыта
17:51 14.11.2018
В Армении завели уголовное дело за неуплату налогов "дочкой" Газпрома
Все новости страны
Болгария Болгария
11:51 22.11.2018
Выбранный Газпромом маршрут поставок газа по Турецкому потоку пройдет через Болгарию
13:48 20.11.2018
Европейские "друзья Путина" провели съезд в Болгарии / Фото
17:22 19.11.2018
В Болгарии рост цен вызвал массовые протесты
16:32 14.11.2018
На границе Болгарии с Румынией откроют новый пограничный пункт пропуска
Все новости страны
Греция Греция
11:20 21.11.2018
У берегов Греции горит турецкое грузовое судно
13:40 19.11.2018
Адвокат заявила о грубых нарушениях прав российского хакера в Верховном суде Греции
19:10 14.11.2018
В Греции чиновники вышли на протест из-за низких зарплат
12:04 13.11.2018
К дому заместителя прокурора Верховного суда Греции подложили бомбу
Все новости страны
Грузия Грузия
08:55 23.11.2018
У грузинской диаспоры наблюдается растущий интерес к выборам президента Грузии
17:53 22.11.2018
В Грузии перед президентскими выборами Совет безопасности подчинили премьеру
11:05 22.11.2018
"Финиш в рукопашную" так оценили ситуацию перед вторым туром президентских выборов в Грузии
18:10 21.11.2018
На кинофестиваль в Грузию не допустили членов делегации деятелей кино РФ за незаконное посещение оккупированных территорий
Все новости страны
Молдова Молдова
09:41 23.11.2018
Соглашения между Молдовой и Румынией: смешанные пограничные группы, отмена роуминга и военные учения
15:54 22.11.2018
Президент Молдовы перед депутатами РФ превратился в защитника оккупационных войск и русского языка
08:45 21.11.2018
Президент Нацбанка Молдовы подал в отставку
15:11 20.11.2018
В парламенте Молдовы хотят полностью отказаться от русского языка
Все новости страны
Россия Россия
11:51 23.11.2018
Ремонт "Адмирала Кузнецова" подорожал еще на 70 млн рублей после ЧП с плавучим доком
10:10 23.11.2018
Создание в РФ тюрем для осужденных за экстремизм и терроризм, существенно ухудшит положение украинских политзаключенных
08:08 23.11.2018
Настало время исключить РФ из Интерпола: организация "не должна быть рукой диктатуры".
19:55 22.11.2018
Пока будет продолжаться агрессия с РФ будет не "диалог", а "консультации"
Все новости страны
Румыния Румыния
16:42 20.11.2018
Президент Румынии не утвердил кандидатуры двух новых министров
07:39 20.11.2018
Министр обороны Румынии подал в отставку
07:59 19.11.2018
В Румынии нашли похищенную в Нидерландах картину Пикассо / Фото
15:48 16.11.2018
Румыния откроет в Украине еще одно консульство
Все новости страны
Турция Турция
19:07 22.11.2018
Турция заявила о "политических препятствиях" на пути к членству в ЕС
08:21 22.11.2018
Армия США разместит наблюдательные посты на границе Сирии и Турции
19:29 21.11.2018
Газова дружба Туреччини з Росією може вибухнути
09:37 21.11.2018
МЗС Туреччини: Рішення про придбання Анкарою російських систем С-400 не може бути скасовано
Все новости страны
Украина Украина
12:45 23.11.2018
"Вице-премьер" оккупированного Крыма выразил мнение, что процесс, подобный Нюрнбергскому, в будущем еще может случиться
12:19 23.11.2018
Оккупанты решили ужесточить контроль за крымчанами, использующими украинские паспорта
11:25 23.11.2018
В оккупированном Крыму учились наносить удары "по кораблям противника"
11:01 23.11.2018
На учениях в Азовском море украинские военные отработали обстрел вражеских кораблей из РСЗО Ураган / Видео
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс