В оккупированном Россией Крыму береговая ракетно-артиллерийская бригада Черноморского флота провела учения по нанесению ударов по морской и береговой целям с использованием передвижных береговых ракетных комплексов «Бастион».

Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на пресс-службу ЧФ страны-оккупанта.

По информации пресс-службы к тренировкам привлечены дивизионы береговых ракетных комплексов «Бастион», мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки страны-оккупанта.

В рамках тренировки расчеты отработали выдвижение в назначенные районы, подготовку применения оружия. Во время учений также планируется выполнить электронные пуски ракет.