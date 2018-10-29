В оккупированном Крыму учились наносить удары "по кораблям противника"
|11:25 23.11.2018
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|Крым
В оккупированном Россией Крыму береговая ракетно-артиллерийская бригада Черноморского флота провела учения по нанесению ударов по морской и береговой целям с использованием передвижных береговых ракетных комплексов «Бастион».
Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на пресс-службу ЧФ страны-оккупанта.
По информации пресс-службы к тренировкам привлечены дивизионы береговых ракетных комплексов «Бастион», мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки страны-оккупанта.
В рамках тренировки расчеты отработали выдвижение в назначенные районы, подготовку применения оружия. Во время учений также планируется выполнить электронные пуски ракет.
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