На учениях в Азовском море украинские военные отработали обстрел вражеских кораблей из РСЗО Ураган / Видео

11:01 23.11.2018 0 комментариев Крым

Украинские военные провели учения в Азовском море, в ходе которых отработали условный обстрел из РСЗО Ураган вражеских десантных кораблей на подходах к берегу.

Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, во время тренировок военные инженеры оперативно провели минировании десантно-опасных участков берега и морские подходы к ним, передает Новое Время.

В это же время реактивно-артиллерийский дивизион РСЗО Ураган условно обстрелял десантные корабли противника на подходах к берегу.

В ходе учений военные подразделения активно использовали аэрозольную маскировку.

С апреля 2018 года Россия начала устраивать провокации в Азовском море, задерживая для необоснованных проверок суда, направляющиеся в порты Бердянска и Мариуполя во время их прохода через Керченский пролив.

При этом агрессивные действия российской стороны противоречат международному договору, согласно которому Азовское море является водами внутреннего пользования как для Украины, так и для РФ, и его могут свободно использовать обе страны.

В связи с этим Украина ведет переговоры с ЕС и США о введении санкций против России в ответ на блокаду Азовского моря.

Кроме того, СНБО утвердил комплекс мер по защите национальных интересов в акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе.



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