На учениях в Азовском море украинские военные отработали обстрел вражеских кораблей из РСЗО Ураган / Видео
|11:01 23.11.2018
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|Крым
Украинские военные провели учения в Азовском море, в ходе которых отработали условный обстрел из РСЗО Ураган вражеских десантных кораблей на подходах к берегу.
Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, во время тренировок военные инженеры оперативно провели минировании десантно-опасных участков берега и морские подходы к ним, передает Новое Время.
В это же время реактивно-артиллерийский дивизион РСЗО Ураган условно обстрелял десантные корабли противника на подходах к берегу.
В ходе учений военные подразделения активно использовали аэрозольную маскировку.
С апреля 2018 года Россия начала устраивать провокации в Азовском море, задерживая для необоснованных проверок суда, направляющиеся в порты Бердянска и Мариуполя во время их прохода через Керченский пролив.
При этом агрессивные действия российской стороны противоречат международному договору, согласно которому Азовское море является водами внутреннего пользования как для Украины, так и для РФ, и его могут свободно использовать обе страны.
В связи с этим Украина ведет переговоры с ЕС и США о введении санкций против России в ответ на блокаду Азовского моря.
Кроме того, СНБО утвердил комплекс мер по защите национальных интересов в акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе.
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