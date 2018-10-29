В Государственную думу России в четверг, 22 ноября, внесен проект закона об изменениях отдельных положений статей 58-й и 72-й Уголовного кодекса РФ, позволяющих содержать осужденных за терроризм не в исправительных колониях, а в тюрьмах.

Соответствующий документ появился в базе данных нижней палаты российского парламента. Когда он будет рассмотрен Госдумой, пока не сообщается, сообщает Deutsche Welle.

Если в России примут закон об отдельных тюрьмах для осужденных за экстремизм и терроризм, он может затронуть и украинских политзаключенных в РФ, тем самым существенно ухудшив их положение.

Так российский адвокат Николай Полозов прокомментировал агентству QHA внесенный в Госдуму РФ законопроект, в котором предлагается создать отдельные тюрьмы для осужденных за экстремизм и терроризм.

Полозов считает, что в случае реализации этого закона, условия содержания и доступ к осужденным усложнятся, поскольку режим в тюрьме гораздо жестче, чем в колонии. Кроме того, в таких тюрьмах будет больше возможностей для нарушения прав заключенных, чем в колониях, и получить информацию о таких нарушениях правозащитникам станет намного труднее.

Если будет принят такой законопроект, то и тех украинских политзаключенных, которые уже осуждены по террористическим статьям, и тех, кто сейчас находится на стадии следствия или суда, будут направлять в такие специализированные тюрьмы, чтобы их изолировать, отмечает адвокат.

Полозов предположил, что новая норма может быть применена к таким украинским политзаключенным, как Олег Сенцов, Станислав Клых, Александр Кольченко, фигурантам дел по «Хизб ут-Тахрир».

В российских СМИ вспоминают, что отдельное содержание террористов ранее публично поддержал президент РФ Владимир Путин, который заявил, что «обработка в местах лишения свободы заключенных со стороны радикальных элементов нам совершенно ни к чему».

По данным статистики судебного департамента Верховного суда РФ, в 2017 году за преступления террористической направленности (включая несообщение о преступлении и публичное оправдание терроризма) были осуждены 276 человек, сообщает сайт «Медуза».