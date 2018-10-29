Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNews повідомляє, що для того, щоб президент РФ та інші вищі посадові особи почували себе в безпеці на окупованій території, 21-27.11.2018 цю ділянку Чорного моря буде перекрито...

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

Президент России Владимир Путин 23.11.18 проведёт расширенное заседание президиума Государственного совета в Ялте.

Заседание по вопросу стратегического развития страны пройдет в формате «неформального диалога» с губернаторами.

«Заседание состоится в новом формате, который предполагает неформальный диалог Владимира Путина с главами регионов. В ходе обсуждения участниками будут выработаны предложения по конкретным мерам, позволяющим наладить эффективную работу по достижению национальных целей и решению стратегических задач».

Участники заседания обсудят задачи, поставленные перед главами субъектов РФ указом президента от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Расширенное заседание президиума Госсовета РФ пройдет в рекреационном комплексе «Мрия» (Mriya Resort & SPA) Сбербанка в селе Оползневое (Большая Ялта).

Впервые Путин посетил комплекс «Мрия» в апреле 2014 года и провел встречу с членами фракций Госдумы. Во второй раз Путин побывал в комплексе 17 августа 2015 года, когда провел здесь заседание президиума Госсовета РФ по развитию туризма в стране, а после него встретился с представителями национальных общественных объединений Республики Крым. Форум действий ОНФ 26 октября 2016 года, также проводившийся в комплексе «Мрия», послужил поводом для третьего президентского визита сюда.

Несмотря на то, что Сбербанк владеет самым крупным на оккупированном Крымском полуострове санаторно-оздоровительным комплексом и только из-за этого попал в последний санкционный список США, операционной деятельности в аннексированном Крыму он не ведет и, в соответствии с заявлениями главы банка Германа Грефа, не собирается.