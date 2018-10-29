Центральный банк России с 23 ноября 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у банка "Первомайский".

Об этом сообщает сайт banki.ru со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

В сообщении пресс-службы ЦБ сказано: "В деятельности кредитной организации банк «Первомайский» установлены неоднократные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременности направления и корректности представленных в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом банком проводились сомнительные транзитные операции".

Ранее банк "Первомайский работал в оккупированном Россией Крыму. В мае 2014 года было открытотри представительства банка: в Симферополе, Севастополе и Ялте. В первом квартале 2016 года банк "Первомайский" свернул свою деятельность в Оккупированном Крыму. В то время закрытие офисов банка на аннексированном полуострове объяснялось, как "составляющая процесса оптимизации офисной сети "Первомайского"".

Банк "Первомайский" стал очередным в списке работавших на территории оккупированного Крыма и впоследствии лишенных Центробанком России лицензии.

Так, 31 августа 2018 года Центробанк РФ отозвал лицензию у очередного российского банка, работавшего в оккупированном Крыму, – АО К2 Банк.

Ранее, 5 июля, Центробанк РФ отозвал лицензию АО "Банк «Таатта", 27 июня 2018, потерял лицензию АО "Коммерческий Банк «Рублев»". За несколько дней до этого банк был ограблен: из ячеек отделения в Ялте исчезло порядка 1,5 миллионов долларов.

В апреле 2018 прекратил работу ПАО "Банк ВВБ", «переехавший» в Севастополь из российского Ярославля в октябре 2015 года.

Таким образом, из 36-и банков, пытавшихся работать на оккупированном полуострове, "в живых" на сегодняшний день осталось семь.