В оккупированном Крыму начался отбор уполномоченных которым разрешат работать с китайцами по безвизовому режиму
|09:15 23.11.2018
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|Крым
Так называемый "минкурортов" оккупированного Крыма до 15 декабря принимает документы от крымских туроператоров, желающих осуществлять в 2019-2020 гг. деятельность по приему и обслуживанию туристов из Китая.
"В рамках реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках Министерство курортов и туризма Республики Крым формирует список туроператоров Крыма, уполномоченных осуществлять деятельность по безвизовому российско-китайскому туристскому обмену", — сообщили в пресс-службе ведомства, передает КрымPRESS.
Для допуска туристическим организациям необходимо представитьперечень документов, одним из которых являетсяя "документ о соблюдении туристической организацией правил пребывания иностранных туристов в Российской Федерации и об обеспечении их своевременного выезда за пределы территории Российской Федерации"
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