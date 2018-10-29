Так называемый "минкурортов" оккупированного Крыма до 15 декабря принимает документы от крымских туроператоров, желающих осуществлять в 2019-2020 гг. деятельность по приему и обслуживанию туристов из Китая.

"В рамках реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках Министерство курортов и туризма Республики Крым формирует список туроператоров Крыма, уполномоченных осуществлять деятельность по безвизовому российско-китайскому туристскому обмену", — сообщили в пресс-службе ведомства, передает КрымPRESS.

Для допуска туристическим организациям необходимо представитьперечень документов, одним из которых являетсяя "документ о соблюдении туристической организацией правил пребывания иностранных туристов в Российской Федерации и об обеспечении их своевременного выезда за пределы территории Российской Федерации"