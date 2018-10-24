Перед вторым туром выборов президента Грузии в дипломатических миссиях - посольствах и консульствах - за рубежем в короткий период времени на консульский учет встали около 7 тыс. граждан страны.

Об этом собщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия.Online".

Как заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Владимир Константиниди, это говорит о растущем интересе грузинской диаспоры к политической жизни страны.

"В рамках информационной кампании мы призывали граждан встать на консульский учет, что является предпосылкой для реализации их избирательного права... На сегодня за рубежом у нас около 60 тысяч избирателей", - сказал замминистра.

По словам Константиниди, ЦИК Грузии приняла решение и продлила процесс голосования на зарубежных участках на четыре часа. Фактически, голосование продлиться 16 часов.

Напомним, нынешнний президент Грузии Георгий Маргвелашвили призвал население к активности во втором туре выборов президента страны. Он может состояться не позднее 2 декабря этого года.

Во второй тур выборов президента Грузии выходят с практически равными результатами: Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", - 38,6% голосов, и представитель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе - 37,7%.