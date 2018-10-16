Агрессия России в Украине одна из главных угроз для НАТО
|08:28 23.11.2018
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|Украина
Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер назвала агрессию России в Украине и экстремизм на Ближнем Востоке наибольшими угрозами, с которыми сейчас сталкивается Альянс.
Об этом сообщает Global News, передает 112.ua.
"Российская аннексия Крыма и дестабилизация на Донбассе Украины представляют собой две актуальные проблемы в сфере российской агрессии", - заявила Геттемюллер.
Заместитель призвала альянс быть внимательны к тем вызовам, которые Россия ставит с севера вплоть до юго-востока альянса.
Ранее Верховная Рада предварительно поддержала проект изменений в Конституцию относительно внешнеполитического курса Украины, в частности намерений вступить в Евросоюз и НАТО.
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