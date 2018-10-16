Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер назвала агрессию России в Украине и экстремизм на Ближнем Востоке наибольшими угрозами, с которыми сейчас сталкивается Альянс.

Об этом сообщает Global News, передает 112.ua.

"Российская аннексия Крыма и дестабилизация на Донбассе Украины представляют собой две актуальные проблемы в сфере российской агрессии", - заявила Геттемюллер.

Заместитель призвала альянс быть внимательны к тем вызовам, которые Россия ставит с севера вплоть до юго-востока альянса.

Ранее Верховная Рада предварительно поддержала проект изменений в Конституцию относительно внешнеполитического курса Украины, в частности намерений вступить в Евросоюз и НАТО.