Агрессия России в Украине одна из главных угроз для НАТО

08:28 23.11.2018 0 комментариев Украина

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер назвала агрессию России в Украине и экстремизм на Ближнем Востоке наибольшими угрозами, с которыми сейчас сталкивается Альянс.

Об этом сообщает Global News, передает 112.ua.

"Российская аннексия Крыма и дестабилизация на Донбассе Украины представляют собой две актуальные проблемы в сфере российской агрессии", - заявила Геттемюллер.

Заместитель призвала альянс быть внимательны к тем вызовам, которые Россия ставит с севера вплоть до юго-востока альянса.

Ранее Верховная Рада предварительно поддержала проект изменений в Конституцию относительно внешнеполитического курса Украины, в частности намерений вступить в Евросоюз и НАТО.



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